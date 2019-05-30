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İstanbul’un fethinin 566. yılı Sancaktepe’de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

İstanbul’un fethinin 566.

İstanbul’un fethinin 566. yılı kapsamında Sancaktepe Belediyesi fetih şöleni düzenledi. Şölene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “İstanbul yad ellere bırakılacak bir şehir değildir” dedi.
Samandıra Meydanı’nda gerçekleşen fetih şölenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda Sancaktepeli katıldı. Dua ile başlayan şenlikte Sancaktepe Belediyesi mehteran takımı sahne aldı.
Gecede konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Ramazan ayının son günlerine yaklaştık. Değerli Sancaktepeliler önümüzde bir bayram var. Bayramın arkasından da seçim var. Yaklaşan bayramdan sonra arkasında seçim ile birlikte İstanbul ikinci bayramını yapar. Ve hak ettiği hizmetleri almaya devam eder. İstanbul ülkemizin, hepimizin göz bebeği. Bayramda Sıla-i Rahim yapacağız. Ama önümüzde hepimizin omuzunda çok büyük bir sorumluluk var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belirleneceği bir seçim var. Ve bu seçimde İstanbullular olarak bize hizmet edecek, bizim hayatımızda önemli hizmetleri yapacak olan yönetimi, hizmet ehlini seçeceğiz. İstanbul yad ellere bırakılacak bir şehir değildir. İstanbul’u susuzluğa, kirli havaya, çamura, çukura bırakmayacağız. İstanbul’umuza sahip çıkacağız” dedi.
Bakandan sonra konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise “Bugün 29 Mayıs, bugün İstanbul’un fethi bunu bu akşam çok iyi düşünmenizi istiyorum. İstanbul bizim memleketimiz. Medeniyeti ile Süleymaniye’si ile Sultanahmet ile Kutlu Eyüp Sultan Hazretleri ile bizim İstanbul. İstanbul 23 Haziran’a kadar bu medeniyetin devam etmesi ya da etmemesi anlamında bir eşikte şu anda. Kıymetli kardeşlerim bunu sizler belirleyeceksiniz. Sizlere hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.
Gecenin sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

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