İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Mehmedimizi Fatih, Konstantinopolis'i İstanbul yapan, hilali haçın önüne çıkaran, çan seslerini susturup ezanımızı yücelten fetih, Türk milletinin muhteşem bir kazanım ve iftiharıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, fetihin 566. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Fetihin, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükafatı olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "fazilet olmadan, Fatih bulunmadan, fedakarlık gösterilmeden, fakih ve falih bir irade sergilenmeden" muktedir ve mutlak bir fethin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Fetihin canlı ve dinamik bir süreç olduğuna işaret eden Bahçeli, büyük fetihlerin sonuçlarının asırlar boyunca yankı bulduğunu, çağların akışı ve ilerleyişini temelinden etkilediğini vurguladı.

Her fetihin tarihin rotasını değiştirdiğini, beşeriyetin kaderine tesir ettiğini, dünyanın siyasi ve stratejik yapısında derin izler bıraktığını belirten Bahçeli, tarihte hiçbir başarının, hiçbir fethin, hiçbir zaferin tesadüfi ve sürpriz olmadığını ifade etti.