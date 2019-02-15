İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ DÜŞÜNELİM

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane Kültür Merkezi'nde İstanbul Karadenizliler Derneği'nin düzenlediği programa katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra ,Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Ak Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin, İstanbul Karadenizliler Derneği Başkanı Ahmet Balcı ve çok sayıda davetli katıldı.

"BU BİR BAYRAK YARIŞI"

Programda konuşan Binali Yıldırım, "Kağıthane daha 1994'te sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmadan önce bu hizmet belediyeciliği ile tanışan bir ilçemiz oldu. Fazlı Kılıç başkanımız uzun süredir bu ilçede güzel hizmetler yaptı. 15 yılı bulan hizmetleri var. Kendisine sizler adına teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Şimdi bayrağı devralmaya hazırlanan ve 31 Mart seçimlerinde sizden destek isteyen Kağıthane Belediye Başkan adayımız Mevlüt Öztekin. Eminim ki Mevlüt Bey de Fazlı Bey'in bıraktığı yerden bayrağı daha da yukarılara taşıyacaktır. Mevlüt Öztekin'i belediye başkanlığına taşımaya hazır mısınız? Mevlüt Öztekini başkan yaparken beni de unutmayın" dedi.