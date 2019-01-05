"İstanbul'un gerçek sahibini arıyorsanız Roman vatandaşlarına bakın"

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Tespitlere göre, 500 yıla yakındır Roman vatandaşlarımız İstanbul'da yaşamakta. Yani tabiri caizse burada bulunan konukların birçoğundan çok daha eski İstanbullular. Yani İstanbul'un gerçek sahibini arıyorsanız gidin Roman vatandaşlarına bakın." dedi.

İmamoğlu, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu tarafından Beylikdüzü'nde bir otelde gerçekleştirilen, "Romanlar Köklerini Arıyor" temalı Uluslararası Romanlar Milenyumu Sempozyumu'nda, İstanbul'da 400 binin üzerinde Roman vatandaşın yaşadığını söyledi.

Roman vatandaşların çeşitli sorunlarının bulunduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Bunlara çözüm aramayan hiçbir belediye başkanı ya da adayı, sadece Roman vatandaşlara karşı değil, bence 16 milyon insana karşı haksızlık etmiş olur, ihanet etmiş olur. Bir kişinin dahi sıkıntısını duymayan, hissetmeyen bir belediye başkanı gerçekten iyi bir belediye başkanı değildir." dedi.

Son yıllarda yerel yönetimler başta olmak üzere siyasi anlayışın, "oy verenler" ve "oy vermeyenler" şeklinde ikiye ayrıldığını savunan İmamoğlu, "Ne yazık ki ülkemizdeki siyasi anlayış, hele hele yerel yönetimde neredeyse 'oy verenler ve vermeyenler' diye ikiye ayrılmaktadır. Bu kadar vahşi sürece doğru gitmektedir. Demokrasinin ana kuralı sizi seçenlerin değil de seçmeyenlerin maksimum mutluluğunu hedeflemektir. Seçmeyen insanların ya da oy vermeyen insanların bile mutluluğunu azami şekilde düşünmektir." ifadesinin kullandı.