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İstanbul’un giriş ve çıkışında koronavirüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 09:32 | Son Güncelleme

İstanbul giriş-çıkışlarını tutan polisler, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında araçların geçişini kontrol altına aldı. Bazı istisnalar hariç araç giriş ve çıkışlarını durduran ekipler, denetime aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul’a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM Otoyolu’nda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi. (İHA)

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istanbul trafik denetim

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