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  4. İstanbul’un göbeğinde antikacının ağır yaralandığı kavga kamerada

İstanbul’un göbeğinde antikacının ağır yaralandığı kavga kamerada

29.12.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna gelen antikacı esnaf, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna gelen antikacı esnaf, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, boğazından ve karnından aldığı darbeler sonucu ağır şekilde yaralanan antikacı, dakikalarca kalp masajı yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna geldi. Depodan çıkan Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Dakikalarca kendisini savunan adam kavga esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralandı. Saldırgan şahıs ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dakikalarca kalp masajı yapıldı
Ağır yaralanan Yılmaz, sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine kendini attı. Yere yığılan adama ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalelerinin ardından Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis saldırganın peşinde
Olayın ardından bilgi verilmesi üzerine polis ekipleri eşkalini belirledikleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ise kamera görüntülerini inceleyerek delil topladı. Olayla ilgili konuşan Recep Aslan, “Ben sesleri duydum, sonra baktım sokaktan birisi çıktı. Zaten tekin birisi değildi, elinde sopa ve bıçak verdi. Onu görünce korkup karşı dükkana girdim. Polise eşkali ben verdim” dedi.

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