HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’un göbeğinde dehşete düşüren olay

İstanbul’un göbeğinde dehşete düşüren olay

11.12.2020 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mecidiyeköy’de poligona gelen erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle başına tek el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Mecidiyeköy’de poligona gelen erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle başına tek el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mecidiye Kuyu Sokak üzerindeki bir poligonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akşamüstü poligona gelen erkek bir şahıs tabanca alarak girişe geldi. Şahıs burada henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki tabancayla başına tek el ateş etti. İçeridekilerin gözü önünde gerçekleşen olay sonrası kanlar içerisinde kalan şahıs yere yığıldı. Poligondakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı, uzun süre müdahale etmesinin ardından ağır yaralı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan şahsın ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı
Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri de poligondakilerin ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise poligonda bir süre inceleme yaptı. Olaya şahit olan bir kişi ve poligon çalışanları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktıİstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı
22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!22 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Nehir Erdoğan ünlü oyuncunun eski eşiyle aşk yaşıyor!

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Dünyaya geldiği gün annesi tarafından terk edilmişti! Gözyaşları içinde defnedildi

Cenazesi de ölümü kadar yürek burktu! Gözyaşları içinde defnedildi

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum! Rekor seviyeye çıktı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Antalya'da zincirleme kaza: Sivil polislerin ekip otosu alev aldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye edildi

Devlet hastanesinde yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.