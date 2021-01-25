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İstanbul’un göbeğinde hareketli dakikalar

25.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Şişli Harbiye’de işlek bir caddedeki döviz bürosuna kurşun isabet etti.

Şişli Harbiye’de işlek bir caddedeki döviz bürosuna kurşun isabet etti. Hareketli dakikaların yaşandığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlek bir cadde üzerinde faaliyet gösteren döviz bürosuna nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti. Büro çalışanlarının panik yaşadığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek ve çalışanların ifadelerine başvurdu. Polis, olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışma yaptığı büroya isabet eden kurşunun, nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı. İncelemelerin ardından kurşunun geliş yönü ve olay nedeni belli olacak.

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