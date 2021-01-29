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İstanbul’un göbeğinde korkunç cinayet

29.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Mecidiyeköy’de sabah saatlerinde günlük kiralık bir evde 3 arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu 44 yaşındaki erkek bir şahıs, tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü.

Mecidiyeköy’de sabah saatlerinde günlük kiralık bir evde 3 arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu 44 yaşındaki erkek bir şahıs, tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri evdeki bir şahsı gözaltına alınırken, kaçan cinayet zanlısını ise yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay, sabah saatlerinde Şişli Mecidiyeköy Ağaoğlu Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 1. katındaki günlük kiralık bir daireyi kiralayan 3 arkadaş, sabah saatlerinde tartışmaya başladı. 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyümesi üzerine kimliği belirsiz bir şahıs, tabancayla arkadaşı 44 yaşındaki Rasim Kocaman’ın göğsüne bir el ateş etti.

Tartıştığı arkadaşını göğsünden vurdu
Olayın ardından şahıs kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocaman’ın bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise evdeki diğer şahsı gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Polis cinayet zanlısının peşinde
Öte yandan çalışma başlatan polis ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerine incelemek üzere el koydu. Görüntülerde inceleme yapan polis, cinayet zanlısının önce eşkalini belirledi ardından da kimliğini tespit etti. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri ise cinayetin yaşandığı evde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Kocaman’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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