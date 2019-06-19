HABER

İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 01:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da ağırlıkta gençlerden oluşan bir grup araçlarıyla konvoy oluşturdu.

İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da ağırlıkta gençlerden oluşan bir grup araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoy Taksim'e yaklaştığında ise adeta silahlar konuştu. Araçtan sarkan magandalar havaya ateş ederken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İstanbul'un göbeğinde adeta silahlar konuştu. Silah seslerini duyanlar çatışma çıktığını zannederken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Saat 00:00 sıralarında kameralara yansıyan görüntülerde, Kasımpaşa'da toplanan gençler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu. Otomobillerin camlarından sarkarak trafikte terör estirdiler. Konvoy Taksim'e yaklaştığında ise silahlar konuşmaya başladı.

KENDİ ATEŞ ETTİ YETMEDİ ARDINDAN YANINDA BULUNAN KADINA ATEŞ ETTİRDİ
Konvoyun en önünde bulunan otomobilin sunroofundan sarkan bir kadınla bir erkek dikkat çekti. Konvoy Taksim'e yaklaşınca önce adam silahı alarak havaya ateş etmeye başladı. Ardından ise yanında bulunan kadına silahı vererek havaya ateş ettirdi. Konvoydaki bir çok otomobilden de silah sesleri yükseldi.

TAKSİM'DE ARA SOKAKLARDA KAYBOLDULAR
Trafikte terör estiren ve İstanbul'un göbeğinde havaya ateş eden magandalar, Odakule tarafından Beyoğlu'nun ara sokaklarına girerek gözden kayboldular.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'un göbeğinde maganda dehşetiİstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan 'su' altında kaldıYenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan 'su' altında kaldı
Kızılcahamam’da bir saatlik yağış sele neden olduKızılcahamam’da bir saatlik yağış sele neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Erdoğan: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz! Nerede ve nasıl buluştular...'

Erdoğan: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz! Nerede ve nasıl buluştular...'

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da dev operasyon! Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama

TCDD duyurdu! O demiryolu hattı kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.