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- İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE TARİH TALANCILARININ SİLAHLI SALDIRISI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

* İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı.  * Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han'ın çatısına beton döktüğü görüldü.  * Tarihi yapıya zarar bu kişiler kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna ise tüfekle ateş etti.

* İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı.

* Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han'ın çatısına beton döktüğü görüldü.

* Tarihi yapıya zarar bu kişiler kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna ise tüfekle ateş etti.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
Bizans sarayının ayakta kalan son burcu olarak günümüze kadar ulaşan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılar ve izinsiz çalışmalar nedeniyle ağır bir tahribata uğradı. Yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olma özelliğini taşıyan kule, kaderine terk edilmesine rağmen asırlara meydan okuyarak ayakta kaldı. Kule şimdilerde dış müdahaleler nedeniyle zarar görüyor. Osmanlı padişahlarından Sultan I. Ahmet'in eşi Kösem Sultan tarafından kervansaray kompleksi olarak inşa ettirilen, günümüzde Eminönü Mercan'da yer alan Büyük Valide Han ve Sağır Han'ın ortasında yükselen kule, hakkındaki çeşitli hazine iddialarının sebebiyle yıllardır definecilerin hedefi oldu. Tarihi yapı bugünlerde ise ağır bir tahribat daha yaşıyor. Kulenin tepesinde ve çevresinde izinsiz kazılar define avı şüphesi taşıyor. Kulenin çevresini saran kaçak yapılardan birinde 'tadilat' adı altında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.

DRONE'A TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER
Görüntüler İstanbul'un göbeğinde güpegündüz yaşanan skandalı gözler önüne serdi.
Drone ile kaydedilen görüntülerde, Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısını onaran kişilerin kulenin asırlık duvarlarına büyük demirler monte ettiği görüldü.
Bu kişilerin yine Sağır Han'ın çatısına beton dökmesi de dikkat çekti. Tarihi yapılarda mülk iddiasında bulundukları öğrenilen bu kişilerden biri kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna tüfekle ateş etti.

Görüntü Dökümü:
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- Kulenin bir yıl öncesine ait havadan görüntüleri
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- Kulenin güncel havadan görüntüleri
- Aktüel gorüntülerle tahribat
- Kulenin içinden görüntüler
- Drone'a ateş etme anı
- Genel ve detay görüntüler

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