HABER

İstanbul'un göbeğinde tarih talancılarının silahlı saldırısı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

* İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı.

* İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılarla büyük bir tahribata uğratıldı. * Kuleye bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışan kişilerin, Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı, Tarihi Sağır Han'ın çatısına beton döktüğü görüldü. * Tarihi yapıya zarar bu kişiler kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna ise tüfekle ateş etti. Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Bizans sarayının ayakta kalan son burcu olarak günümüze kadar ulaşan Eirene Kulesi, son zamanlarda yapılan kaçak kazılar ve izinsiz çalışmalar nedeniyle ağır bir tahribata uğradı. Yaklaşık 1500 yıllık geçmişiyle İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olma özelliğini taşıyan kule, kaderine terk edilmesine rağmen asırlara meydan okuyarak ayakta kaldı. Kule şimdilerde dış müdahaleler nedeniyle zarar görüyor. Osmanlı padişahlarından Sultan I. Ahmet'in eşi Kösem Sultan tarafından kervansaray kompleksi olarak inşa ettirilen, günümüzde Eminönü Mercan'da yer alan Büyük Valide Han ve Sağır Han'ın ortasında yükselen kule, hakkındaki çeşitli hazine iddialarının sebebiyle yıllardır definecilerin hedefi oldu. Tarihi yapı bugünlerde ise ağır bir tahribat daha yaşıyor. Kulenin tepesinde ve çevresinde izinsiz kazılar define avı şüphesi taşıyor. Kulenin çevresini saran kaçak yapılardan birinde 'tadilat' adı altında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. DRONE'A TÜFEKLE ATEŞ ETTİLER Görüntüler İstanbul'un göbeğinde güpegündüz yaşanan skandalı gözler önüne serdi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, Eirene Kulesi'nin Haliç Boğazı'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısını onaran kişilerin kulenin asırlık duvarlarına büyük demirler monte ettiği görüldü. Bu kişilerin yine Sağır Han'ın çatısına beton dökmesi de dikkat çekti. Tarihi yapılarda mülk iddiasında bulundukları öğrenilen bu kişilerden biri kendilerini görüntüleyen DHA'nın drone'nuna tüfekle ateş etti.

Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!Karısı ve kardeşini yatakta yakaladı!
Şile'de lösemili çocuklar haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü Şile'de lösemili çocuklar haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü 
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vurulduİstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Titredi ve vurmayın diye bağırmaya başladı! Seri katil şaşkına çevirdi

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Teyzesi, küçük Zümra'yı 5. kattan aşağı attı!

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Dün göreve başlayan Gaziantep Valisi Davut Gül sıraya girip yemeğini aldı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

Rektör fark etti, hemen açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.