- İSTANBUL'UN GÖNÜLLÜ TRAFİKÇİLERİ

ONLAR OLMASA BURADA SÜREKLİ KAVGA ÇIKAR

Mahalle sakinleri ve her gün bu kapıyı kullanarak işlerine gidip gelmek zorunda olan sürücüler de durumdan gayet memnun. Herkesin ortak düşüncesi, burada trafiği yönlendiren birileri olmazsa trafiğin sıkışacağı ve bundan dolayı sürekli kavga yaşanacağı yönünde.

Mahalle sakinlerinden Yavuz Bulut, ‘’1980’den beri burada oturuyorum. Onlar burada yol gösteriyorlar, onlar olmasa burada her gün kavga çıkar, her dakika başı. O ona yol vermez bu buna yol vermez kilitlenir burası’’ diye konuştu.

DEVLETİN BUNLARA YARDIMCI OLMASI LAZIM

Bu yolu her gün kullandığını söyleyen bir sürücü, ‘’Bence belediyenin bunu kadrolu yapması lazım, yolu açıyorlar’’ dedi.

Yolu günde iki- üç defa kullandığını söyleyen Şirin Başaran ise ‘’Hepimiz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara, çok iyi yapıyorlar onlar olmasa zaten burası çok sıkışacak, olduğu halde sıkışıyor ama çok iyi yani. Günde iki üç kere burayı kullanıyorum. Devletin de bunlara yardımcı olması gerekiyor bu yüzden’’ şeklinde konuştu.

