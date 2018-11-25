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İstanbul'un gönüllü trafikçileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:35 | Son Güncelleme

FATİH Mevlanakapı’da trafik akışına yardımcı olmak için 25 yıldır gönüllü olarak çalışıyorlar. Burası İstanbul’un sur içine girişi sağlayan tarihi kapılarından biri olan Mevlanakapı.

İstanbul'un gönüllü trafikçileri

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) FATİH Mevlanakapı’da trafik akışına yardımcı olmak için 25 yıldır gönüllü olarak çalışıyorlar. Burası İstanbul’un sur içine girişi sağlayan tarihi kapılarından biri olan Mevlanakapı. Yüzyıllar boyunca surlarla korunan İstanbul’un en önemli giriş kapılarından biri olarak hizmet veren Mevlanakapı günümüzde artık araçların mahalleye giriş çıkışları için kullanılıyor. Ancak kapıdan yalnızca bir araç geçebildiği halde çift yönlü olarak kullanılıyor. Sur duvarları da görüş açısını kapattığı için karşılıklı gelen araç sürücüleri birbirlerini göremiyorlar. İşte tam bu noktada devreye gönüllü trafik gönüllüleri giriyor, araç ve yaya trafiğini koordineli bir şekilde yönlendiriyorlar.

İNSANLAR YİRMİ BEŞ YILDIR BENİ TANIDIKLARI İÇİN GÜVENİYORLAR
Doğuştan iki eli ve bir ayağı engelli olan Mustafa Teymur ve arkadaşları bu işi gönüllü olarak üstlenmişler. Buradaki insanların kendisini yirmi beş yıldan beri tanıdığını dolayısıyla kendisine güvendiklerini dile getiren Teymur, " Ben yirmi beş seneden beri buradayım. Kendi isteğimle bu millete, vatana hizmet ediyorum. Vatandaşa, yayalara öncelikle yol veriyorum, yaşlı insanlara yol veriyorum. Burada insanlar yirmi beş senedir beni biliyorlar, tanıyorlar. Bazı insanlar geçiyor ‘Allah senden razı olsun’ diyorlar. Bu bana yetiyor. Benim işim bu ben bu işi severek yapıyorum, bir de Allah rızası için yapıyorum’’ şeklinde konuştu.

ONLAR OLMASA BURADA SÜREKLİ KAVGA ÇIKAR
Mahalle sakinleri ve her gün bu kapıyı kullanarak işlerine gidip gelmek zorunda olan sürücüler de durumdan gayet memnun. Herkesin ortak düşüncesi, burada trafiği yönlendiren birileri olmazsa trafiğin sıkışacağı ve bundan dolayı sürekli kavga yaşanacağı yönünde.
Mahalle sakinlerinden Yavuz Bulut, ‘’1980’den beri burada oturuyorum. Onlar burada yol gösteriyorlar, onlar olmasa burada her gün kavga çıkar, her dakika başı. O ona yol vermez bu buna yol vermez kilitlenir burası’’ diye konuştu.

DEVLETİN BUNLARA YARDIMCI OLMASI LAZIM
Bu yolu her gün kullandığını söyleyen bir sürücü, ‘’Bence belediyenin bunu kadrolu yapması lazım, yolu açıyorlar’’ dedi. Yolu günde iki- üç defa kullandığını söyleyen Şirin Başaran ise ‘’Hepimiz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz onlara, çok iyi yapıyorlar onlar olmasa zaten burası çok sıkışacak, olduğu halde sıkışıyor ama çok iyi yani. Günde iki üç kere burayı kullanıyorum. Devletin de bunlara yardımcı olması gerekiyor bu yüzden’’ şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'un gönüllü trafikçileriİstanbul'un gönüllü trafikçileriİstanbul'un gönüllü trafikçileriİstanbul'un gönüllü trafikçileri

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