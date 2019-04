İstanbul'un görsel şöleni erguvan

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Prof. Dr. Sühely Ünver Hocamız, 'İstanbul'da iki defa boğaz içinden denizden yolculuk yapılması lazım.' diyor. Birisi erguvan zamanında diğeri de hazanda çünkü bu iki zaman diliminde İstanbul'un iki yakası rengarenk oluyor. İlkbaharda eflatun, pembe, beyaz her türlü renkte çiçek açmış ağaçlar, sonbaharda da dökülen, sararan, kızaran, kahverengi, sarı ve kırmızı yapraklar. Görüntü güzelliği olduğu için Süheyl Hoca diyor ki, 'Bu yolculuğu herkes mutlaka yapmalı.' O bakımdan, Boğaziçiyle erguvan ağaçları özdeşleşmiştir. Çünkü, İstanbul deyince akla Boğaziçi gelir. Şarkılarda, edebiyatta, şiirlerde hep Boğaziçi vardır. Ayrıca İstanbul'un tarihiyle de bağlantısı var. Roma döneminde erguvanlara önem verilmiş, Osmanlı padişahları döneminde Boğaziçi'nin güzelleşmesi için ferman yazmış. Haluk Dursun Hocanın anlattığına göre, padişahlardan birisi, 'İstanbul'un, Boğaziçi'nin iki yakasında erguvanların azaldığını görüyorum yeni erguvanlar dikilsin' diye ferman okuduğunu söylüyor."

Her çiçeğin kendine has bir anlamı olduğunu anlatan Emiroğlu, "O kupkuru dalların üstünden, pembe fışkıran çiçekler bana her zaman heyecan veriyor. Tahmin ediyorum bütün insanlara yaşama sevinci veren, sıcaklık uyandıran, insanların ruhunda gönlünde aşk uyandıran bir çiçektir Erguvan. Renk olarak da pembe pozitif bir renk, insana mutluluk veren bir renk, hayatı toz pembe görmek gibi güze bir şey... Tabii herkes kendince farklı anlamlar verebilir. Yaşadıklarıyla geçmişiyle ilgili hadiseler var. Bana göre erguvan aşkın, sevginin, yaşama sevincinin sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Emiroğlu, Erguvan İstanbul Gönüllüleri olarak, erguvan ağaçlarını yaklaşık 20 yıldır kamuoyunda tanıtma çalışmaları neticesinde Türkiye'nin pek çok yerinde belediyelerin peyzaj ve bahçe çalışmaları yaptığını sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:

"Trabzon sahilinden tutun başka şehirlerden her tarafta, park ve bahçelerde erguvanlar ekiliyor. İstanbul dışındaki vatandaşlarımızı, dünyanın her hangi bir yerinde yaşayan doğa ve ağaç severleri ve dostlarımı özellikle nisan ve mayıs aylarında İstanbul'a gelmelerini tavsiye ediyorum. İstanbul'a gelmek için en güzel zaman erguvan ağaçlarının çiçeklendiği zamandır. İstanbul'dan çeşitli deniz seferleri yapan pek çok kurum ve şirket var, boğazda bir gezi yapıp erguvanları seyretsinler. Şirketlerin, kurumların personeli için bir etkinlik olarak da çok güzel bir imkan sunuyor. Kiralayın bir bot veya motor, personelinizi alın boğaz seferi yapın, kurumsal müşterilerinizi davet edin, boğaz seferi yapın. Bence çok güzel halkla ilişkiler çalışması olabilir."