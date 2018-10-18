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‘İstanbul’un Gözü’ Ara Güler Hayatını Kaybetti

18.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

“İstanbul’un Gözü” olarak tanınan duayen foto muhabiri Ara Güler 90 yaşında hayatını kaybetti

‘İstanbul’un Gözü’ Ara Güler Hayatını Kaybetti

“İstanbul’un Gözü” olarak tanınan duayen foto muhabiri Ara Güler 90 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan açıklamada, sanatçının kalp ve solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdiği belirtildi.

Acı haberin ardından Güler’in sevenleri hastaneye akın etti.

İstanbul’da 1928 yılında doğan Ermeni kökenli Ara Güler, on yıllar süren kariyeri boyunca Winston Churchill, Dali ve Picasso dahil çok sayıda tanınmış politikacı ve sanatçıyı görüntülemiş, röportajlar yapmıştı.

Güler, İstanbul kenti ve halkını yansıtan simgeleşmiş siyah-beyaz fotoğraflarıyla biliniyordu. Ancak kendisi “Bana İstanbul fotoğrafçısı diyorlar. Ama ben dünya vatandaşıyım. Dünyanın fotomuhabiriyim” diyordu.

Ara Güler, İngiltere’de yayımlanan “Photography Annual Antolojisi” tarafından dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri seçilmişti.

Aynı yıl ASMP’ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi. Çok az fotoğrafçıya verilen “Master of Leica” unvanını 1962’de kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güler’i “fotoğraf sanatında Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük isimlerden biri” olarak tanımladı.

Erdoğan, büyük sanatçıların arkalarında bıraktığı eserlerle yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Ara Güler’in cenaze töreni Cumartesi günü yapılacak.

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