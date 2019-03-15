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İstanbul’un hazineleri gün yüzüne çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Haliç Kongre Merkezi’nde (İBB) İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisi Tanıtım Programı düzenledi.

İstanbul’un hazineleri gün yüzüne çıkarıldı

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Haliç Kongre Merkezi’nde (İBB) İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri Envanter Serisi Tanıtım Programı düzenledi. 4 yıl süren çalışmaların sonucunda İstanbul genelinde çok sayıda tarihi türbe, hazire ve kabir yeri gün yüzüne çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarih boyunca İstanbul’un fethi için mücadele eden sahabeler, şehitler, gaziler başta olmak üzere Osmanlı dönemine ait türbe, hazire ve kabir yerlerinin tespiti için başlattığı envanter çalışmalarını tamamladı. 4 yıl süren çalışmaların sonucunda İstanbul genelinde çok sayıda tarihi türbe, hazire ve kabir yeri gün yüzüne çıkarıldı. En çok eserin bulunduğu Fatih, Eyüpsultan, Üsküdar ve Beyoğlu’ndaki eserler, özel cilt halinde kitaplaştırıldı. Çalışmalar neticesinde göre İstanbul’da 328 türbe, 726 hazine, 286 kabir yeri, 322 Osmanlı mezar taşı olan mezarlık ve 11 şehitlik bulunuyor.

“UZUN SÜREN ARAŞTIRMALAR YAPTIK”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, “Burada çok değerli bir eserin tanıtımı için buradayız. İstanbul’un türbe, hazire ve kabir yerlerine uzun süren araştırmalar yaptık. Türbe, hazire, mezarlık ve kabirlerin envanterini çıkardık. 2015 yılından beri suren bu çalışmaların dört ciltlik bir eser halinde topladık. Araştırmaları ilgililerin hizmetine sunduk. Şimdi beşinci cildinin hazırlıkları devam ediyor. Çalışmaya önce Fatih’te başlamıştık. Zamanla çalışmaların mahiyeti değişti” dedi.

“İSTANBUL’UN 29 İLÇESİNDE ÇALIŞILDI”

Çatalca’dan Şile’ye kadar bütün ilçelerin tarandığını söyleyen Uysal, “İstanbul’un 29 ilçesinde tarihi türbe, hazire, mezarlık ve kabir yerleri olduğu tespit edildi. 589 olarak bilinen tescili türbe ve kabir yeri sayısı yerinde yapılan tespitler ve arşivlerle birlikte şu an ulaştığımız sayı 1673. En çok eser bu toplam sayının yüzde 38’i Fatih ilçesinde bulunuyor. Yaptığımız çalışmalara göre İstanbul’da 328 türbe, 726 hazine, 286 kabir yeri, 322 Osmanlı mezar taşı olan mezarlık ve 11 şehitlik bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“ARAŞTIRMALAR KILAVUZ KİTAP MAHİYETİNDE”

Uysal, “Yapılan bu çalışmalar araştırmacılar, tarihçiler ve şehir plancıları için kılavuz kitap mahiyetinde. En önemlisi de bu envanterler türbe, hazire ve kabir yerleri tescir edilerek kaybolmasının önüne geçilmiş korunması ve ihyası mümkün hale gelmiş zengin tarihi mirasımızı bu çalışmayla daha geniş kitlelere ulaştırmış ve taşımış olduk” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İstanbul’un hazineleri gün yüzüne çıkarıldıİstanbul’un hazineleri gün yüzüne çıkarıldıİstanbul’un hazineleri gün yüzüne çıkarıldı

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