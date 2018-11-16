İstanbul'un ilk millet bahçeleri yarın açılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yarın açılacak 5 millet bahçesiyle İstanbul'a 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alan kazandırıldığını belirterek, "Yarın açılışta buradan diğer millet bahçelerimize canlı bağlantı yapılacak. İstanbul'un ilk millet bahçeleri açılmış olacak." dedi.

Mevlüt Uysal, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak millet bahçelerinden Başakşehir Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Uysal, incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yapımı tamamlanan 5 millet bahçesinin yarın açılacağını hatırlatarak, Kayaşehir Millet Bahçesi'nin TOKİ, Hoşdere Millet Bahçesi ve Başakşehir Millet Bahçesi'nin Emlak Konut, Çırpıcı Millet Bahçesi ve Baruthane Millet Bahçesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi.

Uysal, millet bahçelerinin büyük bölge parkları şeklinde yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda bölge parkı olarak geniş alanlar millet bahçesine dönüştü. Millet bahçeleri bizim kültürümüzü, geleneklerimizi, aynı zamanda bulunduğu şehrin bitki örtüsünü yansıtacak. İstanbul'umuza 5 millet bahçesiyle 1 milyon 400 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılmış oldu. Yarın açılışta buradan diğer millet bahçelerimize canlı bağlantı yapılacak. İstanbul'un ilk millet bahçeleri açılmış olacak. Bütün İstanbulluları bekliyoruz."