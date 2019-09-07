İstanbul'un Jaws'ları ile dalış keyfi

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Bin 500 türden 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, ziyaretçilerine okyanusa gitmeden köpek balıklarıyla yüzme keyfini yaşatıyor. 20 farklı türden 70 köpek balığının bulunduğu 7.5 metre derinliğindeki akvaryum, yurt dışından gelen dalgıçların da dalış rotası haline geldi. Limon, hemşire, gitar, kum kaplanı, vatoz ve zebra köpek balığı. Okyanusun derinliklerinde görülebilecek bu canlılarla birlikte yüzmek mümkün. Dünyanın dört bir yanında yaşayan deniz canlılarının bir arada görülebildiği Florya’da bulunan İstanbul Akvaryum, köpek balıklarıyla dalış yaparak, 20 farklı türden 70 köpek balığını yakından görme keyfini yaşatıyor. Uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen köpek balığı dalış aktivitesine, 14 yaş ve üzerinde dalışa engel herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan herkes katılabiliyor. Dalış sonrasında, katılan kişilere özel 'İstanbul Akvaryum Dalış Sertifikası' veriliyor. OKYANUSTA BU KADAR CANLIYI BİR ARADA GÖREMEZSİNİZ

Yeni Zelanda, Maldivler ya da Güney Afrika'ya gitmeden birçok canlının tematik akvaryumda görülebileceğini anlatan İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, "Tematik akvaryumlar dalış ve macera turizmine alternatif olarak değerlendirilmesi gereken bir noktada. Ziyaretçiler burada dünyanın dört bir yanından gelen köpek balıklarıyla yüzme fırsatı yakalıyor. Yeni Zelanda, Maldivler ve Güney Afrika'ya gittiğinizde bu kadar çok canlı türüyle karşılaşmanız şansınıza kalıyor. Burada ise planlı bir dalış gerçekleştirerek hangi canlıları göreceğinizi bilerek akvaryuma giriyorsunuz. 4 milyon litrelik akvaryum tankında 20 türden 70 köpek balığı bulunuyor. Bu türler arasında Avrupa'da sadece İstanbul Akvaryum’da bulunan limon köpek balığı var. Bunun yanı sıra kum kaplanı köpek balığı ve vatoz köpekbalığını da burada görmek mümkün" dedi. "DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR" Hobi olarak dalış yapan yabancı ziyaretçilerin akvaryumu ziyaret ettiğini belirten Dilek Çapanoğlu, "Dalış turizmine katkılarına baktığımızda bu işi hobi olarak gerçekleştiren dalgıçlar da yurt dışından bize planlamalar dahilinde geliyorlar. Dolayısıyla turizme katkısı oldukça yüksek. Burada dalış yapmak isteyen ziyaretçiler 48 saat öncesinden rezervasyon yaptırıyor. Uygunluğa göre sizleri kabul ediyoruz. Buradaki dalışlarımız keşif dalışları kapsamında yapıldığından 2 eğitmen dalış yapacak kişiye eşlik ediyor. İçerde hangi canlıların olduğunun bilgisi de uzman ekip tarafından veriliyor" diye konuştu.