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İstanbul'un kanatlı misafirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

 İLKBAHARIN habercisi leyleklerin, Afrika'dan Avrupa ve Kuzey ülkelerine İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği göç yolculuğu başladı.

İstanbul'un kanatlı misafirleri

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) - İLKBAHARIN habercisi leyleklerin, Afrika'dan Avrupa ve Kuzey ülkelerine İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği göç yolculuğu başladı. Yüzlerce leylek, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda konaklarken görüldü. Her bahar mevsimin başlangıcında, batıda Atlas Okyanusu'ndan, doğuda Hint Okyanusu'na, güneyde Güney Afrika'nın Ümit Burnu'na kadar Afrika Kıtası'nın Ekvator kuşağı güneyinde kalan geniş topraklarda kışlayan leylekler, Avrupa ve Asya'nın Kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Kanatlı misafirlerin Türkiye'ye Hatay üzerinden giriş yaparak gerçekleştirdikleri ilkbahar göçü, devam ediyor. Leylekler gruplar halinde Kırklareli'nden çıkış yapıp Avrupa'nın kuzeyinde bulunan çeşitli ülkelerine göç ediyor. Ciconia cinsi leylekler bu sabah İstanbul Anadolu Yakası, Küçük Çamlıca'da görüldü. Ağaçlarda dinlenen leylekleri gören vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla leylekleri görüntüledi. Uzmanlar, leyleklerin açık denizlerde uçarken zorlandıkları için genellikle kara alanlarını ve dar boğazları tercih ettiklerini, bu yüzden Çamlıca'da görüldüklerini belirtti. Günde sadece 10 saat uçabilen leylekler, 15 Mart- 15 Nisan tarihleri arasında Türkiye'de görülüyor.

(Fotoğraflı)

İstanbul'un kanatlı misafirleriİstanbul'un kanatlı misafirleriİstanbul'un kanatlı misafirleriİstanbul'un kanatlı misafirleri

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