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İstanbul'un köprüleri, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı, köprülerde görsel şölen oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan ışıklandırma hakkında AA muhabirine açıklama yapan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünde İstanbul'un üç köprüsünün de aynı anda ışıklandırıldığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırılması için İstanbul Valiliği'ne yaptıkları başvurunun olumlu karşılandığını ifade eden Haciyev, köprünün Azerbaycan bayrağının renkleriyle süslendiğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu aktaran Haciyev, Azerbaycan’ın eski Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in Türkiye ve Azerbaycan için "iki devlet bir millet", Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de "Azerbaycan'ın kederi Türkiye'nin kederidir" sözlerini hatırlatarak, iki dost ülkenin kardeşliğinin sonsuza kadar süreceğini ifade etti.

Haciyev, "İstanbul Valiliği ve Kara Yolları Genel Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ilk defa olarak aynı zamanda Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırılacaktır. Bu vesileyle İstanbul Valiliği ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz." dedi.

Köprülerdeki Azerbaycan bayrağının renkleriyle yapılan ışıklandırma görsel şölen oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Hacıyev

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