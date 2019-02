"İstanbul'un Kültür ve Turizm Elçileri: Misafir Öğrenciler"

"Geçmişe yönelik bir kültür algımız olduğu gibi geleceğe yönelik bir kültür vizyonumuzun olması da çok tabii. İstanbul'da misafir olan öğrencilerimizin her birinin kendi geçmişlerinden getirdikleri kültürel zenginliği bu şehir sahiplenebilir. İkincisi, bu şehrin altında yer alan kültürü, yine misafir arkadaşlarımız vasıtasıyla dünyaya kültür elçileri olarak servis edilebilir. 'Misafir öğrencilerimizin kültüre bakış açılarıyla bu şehrin kültürünü dünyaya bu öğrencilerimiz vasıtasıyla nasıl gönderebiliriz?' sorusunun arkasında durmak gerekiyor."

Kültür turizminden, endüstrisinden, diplomasisinden ve kültüre ait pek çok alandan bahsedilen bir çağda yaşandığını belirten Pala, bundan 50 sene önce kültürü dünyanın her yerine gönderecek bir anlayışın henüz oluşmadığını ifade etti.

"İstanbul Üniversitesinde 766 bin devamlı öğrencimiz var. Üniversitemizde 145 ülkeden 8 bin uluslararası öğrencimiz bulunmakta. İstanbul'da 35 bin, ülkemizde de 140 bin civarında uluslararası öğrenci var. Misafir öğrencilerimizin içindeki önemli bir grup Suriyeli. Yaklaşık 4 bin Suriyeli öğrencinin bin 400'ü İstanbul Üniversitesinde eğitim almaktadır. Bunların her biri birçok sorunla boğuşan bölgemizin geleceğini planlama adına görevlerini ifa edeceklerdir. Burada okuyan misafir öğrenciler, kendi ülkelerine döndüklerinde karar mekanizmalarında yer alan kıymetli mezunlarımız olmaktadır. "

- "Yükseköğretim açısında Türkiye cazibe merkezi"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili de şehrin tüm öğrenciler için kültürel potansiyele sahip bir mektep olduğunu ifade etti.

Türkiye'de misafir öğrencilerin sayısının gittikçe arttığını aktaran Bilgili, "Her şehirde üniversitelerimiz var. Eğitim kalitemiz yükseliyor. Yükseköğretim ve lisans üstü eğitim açısında Türkiye cazibe merkezi. Türkiye Maarif Vakfı dünyanın her tarafında okullar açıyor. Mezun ettiğimiz öğrencileri büyük ölçüde Türkiye'ye getirmek ve üniversite eğitimlerini burada almalarını sağlamak istiyoruz. Bu Türkiye'deki üniversitelerin misafir öğrenci sayısının artacağı anlamına geliyor. Misafir öğrencilerimiz 4-5 yılını burada geçiriyorlar. Biz bu alana müdahil olup hazırlık yaparsak, öğrenciler eğitimlerini en güzel şekilde aldıktan sonra İstanbul’un kültürel aidiyetini kazanacaklar, her yerini gezecekler ve İstanbul sevdalısı olarak bu şehirden ayrılıp, ülkelerine dönecekler. Bundan misafir öğrencimiz de kazanacak, biz de kazanacağız. Amacımız hem Türk hem de misafir öğrenciler için şehirlerimizi mektep haline getirmek ve bu mektepten mezun olmalarını sağlamak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, misafir öğrenciler panelistlere sorularını yönlendirdi.