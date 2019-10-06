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İstanbul'un Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un Kurtuluşu’nun 97.

İstanbul'un Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendi

Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL'un Kurtuluşu’nun 97. yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı’nda Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin gönderdiği mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen "İstanbul'un Kurtuluşu ve Kahramanlık" konulu şiir yarışmasında birinci olan Maltepe Hasan Şadoğlu Ortaokulu öğrencisi Efe Murat Solmaz, şiirini seslendirdi.

İMAMOĞLU, ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı. Yazdıklarını okuyan İmamoğlu, 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bu kutlu ve bağımsızlığımızın ifadesi olan Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda, önemli bir kilometre taşlarından biri olmuştur. Bizler, bugün aldığımız emanetin büyüklüğünün bilinci içinde, çağdaş uygarlığın üzerine çıkma hedefimiz doğrultusunda azim ve gayretle çalışıyoruz."

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Öğrencilere ödüllerini, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

Tören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile son buldu.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'un Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendiİstanbul'un Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendiİstanbul'un Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendiİstanbul'un Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü; Taksim'de tören düzenlendi

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