İstanbul'un müzeleri sanat ve tarih sevenleri bekliyor

Belgrad Ormanı ve civarındaki su kaynaklarından, Bozdoğan Kemeri kanalı üzerinden "Nymphaeum", "Zeuksippos Banyoları" ve "Büyük Saray"a su taksimi yapılırken, bu su dağıtma işlemine Şerefiye Sarnıcı'nın yapımı öncülük etti.

Şerefiye Sarnıcı, 428 ve 443 tarihleri arasında İmparator 2. Theodosius tarafından, Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) vasıtasıyla su depolamasını sağlamak amacıyla inşa edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde faaliyet gösteren Kültür AŞ'ye bağlı "Şerefiye Sarnıcı", "Yerebatan Sarnıcı", "Miniatürk", "Panorama 1453" ve "Türk Dünyası Kültür Mahallesi", İstanbul'un en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre İstanbul, 90'ın üzerinde müzeyle Türkiye'nin en çok müzeye sahip şehri olarak göze çarpıyor.

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Kültür ve sanat şehri İstanbul, birbirinden farklı müzeleriyle, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Uzunluğu 140 metre genişliği ise 70 metre olan dikdörtgen biçimdeki yapıya, 52 basamaklı taş bir merdivenle iniliyor ve bu sarnıcın içerisinde 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunuyor.

Bizans İmparatoru Justinyan tarafından 542 yılında yaptırılan sarnıç, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar nedeniyle halk arasında "Yerebatan Sarayı" olarak isimlendirilmiştir.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapıları arasında yer alan ve Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Yerebatan Sarnıcı, Bazilika Sarnıcı olarak da biliniyor.

İstanbul'un Çemberlitaş semti, Binbirdirek Mahallesi Piyerloti Caddesi üzerinde bulunan tarihi yapı, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından 24 Nisan 2018'de kullanıma açıldı. Çeşitli sergilere de ev sahipliği yapan sarnıç, yılın ilk çeyreğinde 58 bin 611 kişi tarafından ziyaret edildi.

Sarnıç, 4. yüzyılda yapılan Binbirdirek Sarnıcı ve 6. yüzyılda yaptırılan Yerebatan Sarnıcı ile yüzyıllar boyunca İstanbul'un su ihtiyacını karşıladı.

Yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahip olan Yerebatan Sarnıcı'ndaki sütunların, köşeli veya yivli biçimde olan birkaç tanesi hariç büyük çoğunluğu silindir biçiminde. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Bugüne kadar çeşitli onarımlardan geçen sarnıç, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de iki defa restore edildi. Sarnıcın ilk onarımı 3. Ahmet zamanında 1723'de Mimar Kayserili Mehmet Ağa tarafından yapıldı. İkinci büyük onarım ise Sultan II. Abdülhamid döneminde gerçekleştirildi.

Bizans döneminde çevresinde geniş bir sahayı kaplayan ve İmparatorların ikamet ettiği büyük saray ile bölgedeki diğer sakinlerin su ihtiyacını karşılayan Yerebatan Sarnıcı, 1453'te İstanbul'un fethinden sonra, bir müddet daha kullanılarak, Topkapı Sarayı'nın bahçelerinin su ihtiyacını karşıladı.

Yerebatan Sarnıcı'nı yılın ilk 4 ayında 366 bin 245'i yabancı ziyaretçi olmak üzere toplam 536 bin 69 kişi gezdi.