‘İstanbul’un PKK Destekçilerine Peşkeş Çekilmesine Mani Olacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’nın kayyum atadığı Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerinden PKK’nın yönetim kadrosunun bulunduğu Kandil’e para gönderildiğini söyledi. Trabzon’da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, HDP’li belediye başkanlarıyla dayanışma gösteren Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve genel başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nu terör örgütü mensuplarıyla işbirliği yapmakla itham etti. Erdoğan, “PKK’ya ‘terör örgütü’ diyemeyen meclisteki uzantılarına şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim. İşte buyrun; Diyarbakır, Van, Mardin buradaki belediye başkanlarını idari bir kararla görevden aldık mı? Aldık. Zira benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle oralara gönderilen parayı kalkıp da Kandil’e, terör örgütlerine gönderenleri biz görmemezlikten gelemez kapıya koyarız. Koyduk mu? Koyduk, CHP çıkıp ne diyor? ‘Bu hak ve özgürlüklere demokrasiye aykırıdır’. Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara’da İstanbul’a yürüyebilirsin bizim bu terör örgütü temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak hiçbir davetime bunları asla davet etmedim, etmem” dedi.

Erdoğan: “CHP’li her kadro terör örgütü ağzıyla konuşuyor” Cumhurbaşkanı Türkiye’yi IŞİD ile aynı kampta gösterdiğini, Suriye’de TSK yerine PYD’yi savunduğunu, ekonomi çöksün diye elini ovuşturduğu söylediği Cumhuriyet Halk Partisi’nden “delikanlıca bir tavır” göstererek bundan sonra hükümetin yanında yer almasını beklediğini söyledi. Erdoğan, “Lafa geldiğinde geçmişini cumhuriyetle yaşıt tutan CHP’ye ne oluyor? Türkiye’ye yönelik her tehdit aynı zamanda cumhuriyeti hedef almıyor mu? Öyleyse bu aymazlık, bu gaflet bu riyakarlık niye? Türkiye terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu parti milletvekillerinden genel başkanına kadar her kadro terör örgütü ağzıyla konuşuyor? Türkiye FETÖ’nün işgal girişimine maruz kalıyor, aynı kadro teröristlerle birlikte hain darbe girişimini önemsizleştirmeye çalışıyor. Türkiye DEAŞ’a karşı hiç kimsenin vermediği kadar kararlı bir mücadele yürütüyor, bu kadro ülkemizi DEAŞ’la aynı kampta göstermek için kampanya yürütüyor. Türkiye, PKK’nın Suriye’deki kadrolarına karşı adım atıyor bu kadro koro halinde PYD’yi savunmaya başlıyor. Türkiye ekonomik tuzaklarla uğraşırken bunlar, ‘ekonomi çöksün’ diye ellerini ovuşturuyor. CHP kimin yanındasın? Eğer Türkiye’nin yanında olduğunu söylüyorsan milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Türkiye, delikanlıca tavır göstermenizi bekliyor. Cumhur İttifakı bu tavrı gösterenlerin buluştuğu yer. Yanlış yoldan geri dönmelerini ve yanımızda yer almalarını bekliyoruz, aksi taktirde bu millet de tarih de bunları affetmeyecektir” dedi.