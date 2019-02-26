"İstanbul'un Sesleri" söyleşileri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün müzik alanına farklı açılardan ışık tutmak amacıyla başlattığı "İstanbul ve Müzik" Araştırma Programı (İMAP) kapsamında "İstanbul'un Sesleri" söyleşisi düzenledi.

Pera Müzesi Oditoryumu'nda, Cihat Aşkın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşinin konuğu olan keman virtüözü Ayla Erduran, sanat geçmişini 1950'lerden itibaren Türkiye'de Klasik Batı Müziği'nin gelişimi ile birlikte ele aldı.

Erduran, 17 sene İsviçre'de keman hocalığı yaptığını belirterek, "Halkı çok seviyorum fakat insanlar sanatkarların arka planda yaşadıklarını bilmezler. Ben çoğu zaman neler yaşadıklarımı unutarak, sahneye çıktığımda yüksek bir mutlulukla çalmak istiyorum. Tabii bu her zaman oluyor mu bilmiyorum." dedi.

Genç yaşlarında çaldığı kemanın İngiliz amiral Horatio Nelson'a ait olduğunu aktaran Erduran, "Param yoktu ama Avrupa'nın önde gelen şehirlerinde en meşhur orkestralarla çalıyordum. İyi bir kemanım vardı. Gençken büyük müzisyenlerle tanıştım, 4 kıtada konser veren bir sanatçıyım." ifadelerini kullandı.