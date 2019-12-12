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İstanbul'un simgeleri 25 ressamın fırçasından tuvallere aktarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:10 | Son Güncelleme

Kartal?da açılan ?İstanbul?a Bakarken?temalı karma resim sergisi sanatçıların ve sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) -Kartal?da açılan ?İstanbul?a Bakarken?temalı karma resim sergisi sanatçıların ve sanatseverlerin beğenisini kazandı. Karma sergide İstanbul?un dünyaca bilinen Galata Kulesi, Taksim?in nostaljik tramway gibi simgeleri tuvallerde ziyaretçilerle buluştu. Sergide 25 sanatçının eserleri yer alıyor.
?İstanbul?a Bakarken? temalı karma resim sergisi Kartal?daki bir AVM?nin ev sahipliğinde açıldı. 25 sanatçının özgün bakış açılarıyla yorumlanan resimlerde İstanbul ve tarihi simgeleri yorumlandı. Sanatçıların aylar süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sergi, sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Sergiye gezen birçok sanatçı ise İstanbul?un simgelerini içeren tabloları büyük bir beğeniyle izledi.
?GALATA KULESİ?NE HAYRANIM.?
Sergiye resimleriyle katılan Ressam Nilüfer Alaaddinoğlu, eserlerini aylar süren çalışması sonucunda yarattığını bunun nedeninin de detaycı bir sanatçı olmasından kaynaklandığını söyledi. Ressam Alaaddinoğlu, Galata Kulesi?ne hayranlığı nedeniyle tuvaline istanbul?un bu tarihi eserini aktardığını söyledi. Sanatçı karma sergiye Galata Kulesi ve ?İstanbul?da Gün Batımı? isimli eserleriyle katılıyor.
?BU RESİMLER BİZDEN SONRA GELECEK NESİLLERE BİR ŞEYLER ANLATACAK.?
İstanbul?a Bakarken? resim sergisini gezen ünlü oyuncu Saruhan Hünel, ?Öncelikle sanata ve sanatçıya destek olan bu AVM?ye teşekkür ediyorum. Az önce gezdik gayet hoş resimler var İstanbul?un özelliklerini, İstanbul?u anlatan. Benim en çok sevdiğim resimlerden biri bu oldu. Alp Yavuz diye bir sanatçının. Tabi bizim çocukluğumuz, gençliğimiz Beyoğlu?nda Taksim?de geçti. Çok da keyif aldığımız bir yerdi. Bu resimler, bizden sonra gelecek nesillere de bir şeyler anlatacak keyif alarak seyrettim? dedi.
DUVARDAKİ MUZU SANAT DİYE SUNANLARI ELEŞTİRDİ
Oyuncu ve manken Mert Öcal da karma Sergiyi gezen ünlüler arasındaydı. Öcal, sanatı izlemek isteyenler için Türkiye?de gayet güzel sergiler olduğuna dikkat çekti ve ?Sergiye Gökhan Keser?in ısrarıyla geldim. Sanata çok yatkın bir arkadaş. Fırsat buldukça böyle sergilere gelmeye çalışıyoruz. ?İstanbul?da Olmak? diye bir resim var onu çok beğendim ben. Geçtiğimiz günlerde Art Basel Miami?de muzlu bir şeyi 120 bin dolara sattılar. O bence sanat değil. Onu da herkes eleştirdi zaten. Sanat görmek istiyorlarsa Türkiye?de gayet güzel sergilerimiz var. Buralara gelip bunlara bakabilirler? diye konuştu.
Sergiyi gezenlerden ünlü sanatçı Gökhan Keser ise, ?Arkada, gerçi hepsinde var da tramvaylı olan ve bir de viyadüğün olduğu yer var. Oradaki görseller çok iyi. Sanatın hepsiyle bir şekilde ilgili olmaya çalışıyoruz? dedi.

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