İSTANBUL'UN SİMGELERİ DÜNYA KANSER GÜNÜ'NDE MAVİ VE TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

Hüseyin COŞKUN-Yılmaz BEZGİN-Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
İstanbul'un simgeleri; Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkat çekmek amacıyla bu akşam mavi-turuncu ışık ile aydınlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kanser hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'un simgeleri haline gelen Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kanser farkındalık renkleri olan mavi ve turuncu renkleriyle aydınlattı. Galata Kulesi'nin mavi ve turuncuya büründüğünü görenlerin, bu uygulamaya ilgi gösterdiği ve bol bol fotoğraf çektiği görüldü. İstanbul'un simge yapıları yarın günün ilk ışıklarına dek kanser farkındalık renkleriyle aydınlatılacak.
Görüntü Dökümü
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Galata Kulesi
- Fotoğraf çekenler
- Genel ve detay görüntüler
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