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İstanbul’un simgeleri Kadına Şiddete karşı ‘Turuncu’ya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 01:17 | Son Güncelleme

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ nedeniyle İstanbul’un simgeleri turuncuya büründü.’25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ çerçevesinde İstanbul’un tarihi yapıları ve kentin simgeleri turuncu rengine büründü.

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ nedeniyle İstanbul’un simgeleri turuncuya büründü.
’25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ çerçevesinde İstanbul’un tarihi yapıları ve kentin simgeleri turuncu rengine büründü. Kentin önemli yapıları olan Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) farkındalık oluşturmak amacıyla turuncuyla ışıklandırıldı. Akşam saatlerinden itibaren Galata Kulesinin ışıklandırma renkleri turuncu oldu. Galata Kulesine gelen yerli ve yabancı turistler kulenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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