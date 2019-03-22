HABER

İstanbul’un simgeleri Mavi’ye büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Galata Kulesi, Beyazıt Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mavi ışıkla aydınlatıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle süslenen ve İstanbul’un simgelerinden olan Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi mavi renge büründü.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Galata Kulesi, Beyazıt Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü mavi ışıkla aydınlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle süslenen ve İstanbul’un simgelerinden olan Galata Kulesi ile Beyazıt Kulesi mavi renge büründü. Dünya Su Günü’ne dikkat çekmek amacıyla yapılan uygulamada gece boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de sabah güneş doğana kadar mavi renk ile aydınlatılacak.
Birleşmiş Milletler (BM), 1993 yılında dünyadaki su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması amacıyla 22 Mart’ı Dünya Su Günü olarak ilan etti.
Her 3 yılda bir farklı şehirlerde toplanan Dünya Su Konseyi; dünya genelinde artan su sıkıntısını, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olarak görüyor. Dünya Su Konseyi 2009 toplantısı, geniş bir katılımla İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?Bugünün ünlüleri 80’li yıllarda yaşasaydı nasıl görünürdü?
Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (3)Bakan Pakdemirli'den üreticiler için 1 milyar 432 milyon TL'lik ödeme açıklaması (3)
Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada (3)Bakan Selçuk: Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda hareketli saatler!

Dolarda hareketli saatler!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı mı? Emniyet açıkladı

Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.