İstanbul’un simgelerinin ışıkları söndürüldü

Küresel düzeyde her yıl gerçekleştirilen ve en büyük çevre hareketi olan “Dünya Saati” etkinliği kapsamında İstanbul’un önemli simgeleri karanlığa büründü. Galata Kulesi ve köprüler başta olmak üzere önemli yapıların ışıkları 1 saat boyunca kapatıldı.

WWF tarafından küresel düzeyde her yıl gerçekleştirilen ve en büyük çevre hareketi olan “Dünya Saati” etkinliği bu akşam 20.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleşti. Bu yıl “Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç’ temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir saat boyunca birçok önemli yapı ve mekanda ışıklar söndürüldü. İstanbul’da Galata Kulesi ve köprüler başta olmak üzere önemli yapılar 1 saat boyunca karanlığa büründü.

“Dünya Saati 2019” etkinliği herkesi, iklim değişikliği yüzünden tehdit altında olan 6 türden 1’i ve insan için yeni bir başlangıca katılmaya davet ediyor.

