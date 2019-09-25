İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyor

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'un son kabadayısı ünvanı ile tanınan ve Üsküdar'ın sembol isimlerinden biri haline gelen Üsküdarlı Çakır Ahmet lakaplı Ahmet Ersan, kabadayılık günlerinden kalma naraları ile tatlı satıp geçimini sağlıyor. Her gün kendi elleri ile yaptığı tatlıları Üsküdar meydan ve sahilde satan Çakır Ahmet, vatandaşların da ilgisiyle karşılaşıyor. Yaşam hikayesi ve tarzı ile dikkat çeken, özellikle Üsküdar'da herkes tarafından tanınan Çakır Ahmet'in hayatı, eşi Romanyalı Gabriella Ersan'ı tanıması ile değişti. Evlendikten sonra kendi isteği ile Müslüman olan Gabriella, kumar parasının haram olduğunu söyleyerek eşinden illegal işleri bırakmasını istedi. 18 yıl önce tövbe ederek eski işlerini bırakan Çakır Ahmet, helal paranın peşine düştü.

Eski Türk filmlerindeki külhanbeyi karakterlerini andıran kıyafeti, başındaki fesi ve attığı naralar ile tatlı satan 61 yaşındaki Çakır Ahmet, Üsküdar'ın da simge karakterlerinden biri haline geldi. "Ulan sayın abiler, tatlıcınız burada buyrun" diye bağırarak müşterilerine seslenen eski kabadayı, illegal hayatını bir kenara bırakıp helal para kazanmanın yollarını aradı. Önceleri simit ve poğaça yapıp satan Çakır Ahmet, ardından da yaptığı tatlıları satarak 'ekmeğini kabadayısı' olmayı tercih etti.