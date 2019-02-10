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İstanbul'un su altı zenginliği, dünyaya tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:46 | Son Güncelleme

İBB Turizm Müdürlüğü, "İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul" isimli belgesel ile İstanbul'un su altı zenginliklerini dünyaya tanıtacak - Belgesel, 12 Şubat Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek özel gösterimle izleyicinin beğenisine sunulacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü, 52 günde 33 farklı noktada 100'ün üzerinde dalış yaparak çekilen "İki Deniz Bir Şehir: Su Altından İstanbul" isimli belgesel ile İstanbul'un su altı zenginliklerini dünyaya tanıtacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belgesel, 12 Şubat Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek özel gösterimle izleyicinin beğenisine sunulacak.

İstanbul'un saklı kalmış su altı zenginliklerinin anlatıldığı belgeselin yönetmenliğini Sait Özgür Gedikoğlu, uygulayıcı yapımcılığını ise Recep Şen üstlendi.

İstanbul'un su altı zenginliğini tanıtmak ve doğanın korunmasına dair farkındalık oluşturmak hedefiyle çekilen belgeselde, 52 gün süren çekimler kapsamında İstanbul'u çevreleyen Boğaz ve denizlerde 33 farklı noktada yüzünün üzerinde dalış gerçekleştirildi.

Belgesel, İstanbul'un su altı dünyasının flora, fauna ve ekosisteminin kapsamlı teknik çalışmalarla araştırılıp incelenmesiyle elde edilen veriler ışığında hazırlandı.

-Yerel yönetimlerde, alanında ilk belgesel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belgeselle, İstanbul'un su altı turizmini, canlı çeşitliliğini ve temizlik ekseninde sahip olduğu su altı zenginliğini dünyaya tanıtmayı ve su altı canlı türlerinin korunabilmesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yerel yönetimlerde, alanında ilk olma özelliği taşıyan belgesel, bundan sonraki araştırmalara kaynak olması bakımından önem taşıyor.

Proje kapsamında dalışlar Selimpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yedikule, Haliç, Sarayburnu, Kız Kulesi, Dolmabahçe, Ortaköy, Çengelköy, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Tarabya, Beykoz, Rumeli Feneri, Anadolu Feneri, Kilyos, Karaburun, Şile, Moda, Caddebostan, Maltepe, Yelkenkaya, Madam Martha, Sivri Ada, Heybeliada, Büyükada Kurşunburnu, Balıkçı Adası ve Tuzla'da, profesyonel su altı görüntüleme ekibi tarafından gerçekleştirildi.

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