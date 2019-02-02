"İstanbul'un Şuurudur Şiirler" oyunu izleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Rabarba Performans Sanatları Akademisi tarafından hazırlanan "İstanbul'un Şuurudur Şiirler" adlı tiyatro oyunu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez seyirciyle buluştu.

Nedim'den Mehmet Akif'e, Nazım Hikmet'ten Rifat Ilgaz'a 26 şairin 33 farklı İstanbul şiirinin okunduğu oyun, büyük ilgi gördü.

"İstanbul'un Şuurudur Şiirler" oyunun yönetmeni ve oyuncusu Şafak Tok, böyle bir oyunu hazırlamasındaki en büyük ilham kaynağının, öğrencilik yıllarındaki hocası Mehmet Birkiye'nin şiir ve hikaye dinletileri olduğunu söyledi.

Tok, bu oyunun, oyunlaştırılmış bir şiir dinletisi olarak yapılan ilk oyun olabileceğine dikkati çekerek, "Şiirleri hiçbir ideolojik tesir altında kalmadan seçtik. İstanbul konusunda ideolojik taraftarlık yapmadan şiir dinlemek isteyenler için sanırım tek biz varız." dedi.

Oyuncu Burak Haktanır ise dekoru hazırlarken İstanbul denince akla gelen figürleri öne çıkarmak istediklerini belirterek, "İstanbul şiirleri okuyoruz, barkovizyonda İstanbul görüntüleri dönüyor, İstanbul şarkıları ile başlayıp İstanbul şarkılarıyla bitiyoruz." şeklinde konuştu.

Türk edebiyatında ön plana çıkmış, her kesimden kabul görmüş şairlere ve şiirlere yer vermeye çalıştıklarını dile getiren Haktanır, oyunun hazırlıklarının yaklaşık 3 ay sürdüğünü söyledi.

"İstanbul'un Şuurudur Şiirler" oyunu 15 Şubat'ta Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde izlenebilecek.

