İstanbul'un suyu havadan denetleniyor

Temmuz 2018'de hizmete alınan uçaklarla Marmara ve Karadeniz sahilleri, İstanbul Boğazı'nın her iki yakası, İSKİ'nin içme suyunun sağlandığı barajların üzerinden uçuşlar yapılarak kirlenme olup olmadığı tespit ediliyor.

Kiralanan iki uçakla havanın uygun olduğu zaman dilimlerinde her sabah denizdeki araçların kaptanlarına; "Denizlerimizi kirletmeyin. Havadan takip ediliyorsunuz" anonsu yapılıyor.

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi ile İSKİ'nin içme suyu havzalarını her türlü kirlilikten korumak için havadan denetim gerçekleştiriyor.

Büyük gemiler ve Boğaz'dan geçen transit tankerlerle denizin kirletildiğini aktaran Uysal, "Böyle olunca denizlere dışarıdan gelebilecek kirliliğin takibi adına iki uçakla her sabah denetim yapıyoruz. Denetimde amaç 'Suçu işlesin de yakalayıp ceza keselim' değil, aslolan önce suçu işlettirmemek ve kirlettirmemektir. Onun için her sabah bu uçuşlarımızla bütün deniz araçlarına anons geçiyoruz. Kaptanları 'Havadan denetleme yapılmaktadır. Takip edilip, denetleniyorsunuz. Lütfen kirli sularınızı denizleri boşaltmayın' diye uyarıyoruz. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şu anda iki adet uçağımız var. Bu uçaklarımızla; İstanbul Boğazı'nı, Marmara ve Karadeniz kıyılarını, İSKİ'nin su ve İstanbul dışındaki Melen içme suyu havzamızı kontrol ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerin tamamı havadan denetleniyor." diye konuştu.

"Bu iki uçağımızla birlikte ağırlıklı olarak Marmara ve İSKİ'nin su havzalarını periyodik bir şekilde denetliyoruz. Bu yıl itibarıyla uçak kiralayıp bu işlemi yapmaya başladık. Şimdiye kadar uçaklar toplamda 100 saat uçtu. Denetimler sayesinde, deniz ve içme suyu havzalarındaki kirlilik önemli ölçüde azaldı. Yine her şeye rağmen denizlere kirli sularını akıtan olursa ya da denizlerden akan derelere kimyasal atıklarını boşaltan fabrikalara cezalar kesiliyor."

- Kirletenlere ağır para cezaları kesiliyor

"Denetimlerle ciddi derecede caydırıcılık sağlanıyor" diyen Uysal, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki denizlerimize özellikle deniz araçlarımızdan bundan sonra kirli atıklar bırakılmayacak. Çünkü her sabah birebir anonsumuz her gemi kaptanına ulaşıyor. Bu takibin birinci önceliği suç işleyeni gördüğümüz zaman da gerekli cezayı kesmektir. Bundan af yok. Her durumda ceza uygulanıyor. Şimdiye kadar 56 deniz aracına 1 milyon 425 bin 999 lira ceza kesilmiş vaziyette. Zaten takiplerimiz sadece uçakla olmuyor. Aynı zamanda üç tane deniz teknemiz, 5 adet insansız hava aracımız ve çevre mühendislerinden oluşan 50 personelimiz gece gündüz denetimlerini sürdürüyor."

Marmara ve Karadeniz sahilleri, İstanbul Boğazı kıyılarının ve İSKİ içme suyu havzalarının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen Uysal, "Çevre Koruma Daire Başkanlığımız aracılığıyla birebir bu konuda takipler yapılıyor. Aslolan kirletmemek, kirletmeden sahip çıkmaktır. Çünkü kirletildikten sonra ceza kesilmiş olsa bile onun tekrar temizlenmesi için çok daha büyük maliyetler ödeniyor. İstanbullular olarak bunun en büyük acısını Haliç'te gördük ve yaşadık. Onun için denizlerimizi, çevremizi ve su havzalarımızı kirletmemek, İstanbul adına yapılabilecek en önemli ve en birinci görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.