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İstanbul'un suyu havadan denetleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:19 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Marmara Denizi ile İSKİ içme suyu havzalarını her türlü kirlilikten korumak için havadan denetim yapıyor - Kiralanan iki uçakta, her sabah denizdeki araçların kaptanlarına "Denizlerimizi kirletmeyin. Havadan takip ediliyorsunuz" anonsu geçilirken, temmuz ayında hizmete alınan uçaklarla 100 saat uçuş gerçekleştirildi - Uçaklarla havadan fotoğraf ve görüntü alınırken, deniz ve içme suyu havzasını kirlettikleri tespit edilenlere bir milyon 425 bin 999 lira ceza kesildi - İBB Başkanı Mevlüt Uysal: - "Uçaklarımızla İstanbul Boğazı'nı, Marmara ve Karadeniz kıyılarını, İSKİ ve Melen'deki içme suyu havzamızı kontrol ettiriyoruz. Denetimler sayesinde, deniz ve içme suyu havzalarındaki kirlilik önemli ölçüde azaldı. Her şeye rağmen denizlere kirli sularını akıtan ya da denizlere akan derelere kimyasal atıklarını boşaltan fabrikalara cezalar kesiliyor" - "İstanbul, deniziyle güzeldir. İstanbul'da deniz temiz ise güzelliği her zaman korunur. Deniz kirlenirse, o güzellik kaybolur. Onun için İstanbul ve denizler hepimizin. İstanbul, denizsiz yapamaz. İstanbul'daki denizlerimize sahip çıkalım"

İSTANBUL (AA) - ADEM DEMİR - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi ile İSKİ'nin içme suyu havzalarını her türlü kirlilikten korumak için havadan denetim gerçekleştiriyor.

Kiralanan iki uçakla havanın uygun olduğu zaman dilimlerinde her sabah denizdeki araçların kaptanlarına; "Denizlerimizi kirletmeyin. Havadan takip ediliyorsunuz" anonsu yapılıyor.

Temmuz 2018'de hizmete alınan uçaklarla Marmara ve Karadeniz sahilleri, İstanbul Boğazı'nın her iki yakası, İSKİ'nin içme suyunun sağlandığı barajların üzerinden uçuşlar yapılarak kirlenme olup olmadığı tespit ediliyor.

Uçaklarla havadan fotoğraf ve görüntü alınarak kirlilik belgeleniyor. Bu görüntüler doğrultusunda kirliliğe neden olan kişi ve kurumlara cezai işlem uygulanıyor. Uçakların kiralandığı Temmuz 2018'den bu yana 100 saat uçuş gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında uyarıları dikkate almayarak denizi ve içme suyu havzalarını kirletenlere para cezası uygulanıyor. Üç ayda denizi kirlettikleri tespit edilen 56 deniz aracına 1 milyon 425 bin 999 lira para cezası kesildi.

- Başkan Uysal havadan denetim çalışmalarına katıldı

Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildikten sonra "Denizlerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, uçakla havadan denetim çalışmalarına katıldı.

Uysal, AA muhabirinin de görüntülediği denetim çalışmalarına ilişkin, tüm önlemlere rağmen denizlerin ve içme suyu havzalarının dışarıdaki etkenlerle kirletildiğini söyledi.

Büyük gemiler ve Boğaz'dan geçen transit tankerlerle denizin kirletildiğini aktaran Uysal, "Böyle olunca denizlere dışarıdan gelebilecek kirliliğin takibi adına iki uçakla her sabah denetim yapıyoruz. Denetimde amaç 'Suçu işlesin de yakalayıp ceza keselim' değil, aslolan önce suçu işlettirmemek ve kirlettirmemektir. Onun için her sabah bu uçuşlarımızla bütün deniz araçlarına anons geçiyoruz. Kaptanları 'Havadan denetleme yapılmaktadır. Takip edilip, denetleniyorsunuz. Lütfen kirli sularınızı denizleri boşaltmayın' diye uyarıyoruz. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şu anda iki adet uçağımız var. Bu uçaklarımızla; İstanbul Boğazı'nı, Marmara ve Karadeniz kıyılarını, İSKİ'nin su ve İstanbul dışındaki Melen içme suyu havzamızı kontrol ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerin tamamı havadan denetleniyor." diye konuştu.

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- 100 saatlik uçuşla havadan denetim

Deniz ve içme suyu havzalarının kirletilmesine karşı verilen mücadeleye şimdilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dahil olduğunu, gelecekte buna Marmara'ya sahili olan diğer belediyeleri de katmayı amaçladıklarını aktaran Uysal, şöyle devam etti:

"Bu iki uçağımızla birlikte ağırlıklı olarak Marmara ve İSKİ'nin su havzalarını periyodik bir şekilde denetliyoruz. Bu yıl itibarıyla uçak kiralayıp bu işlemi yapmaya başladık. Şimdiye kadar uçaklar toplamda 100 saat uçtu. Denetimler sayesinde, deniz ve içme suyu havzalarındaki kirlilik önemli ölçüde azaldı. Yine her şeye rağmen denizlere kirli sularını akıtan olursa ya da denizlerden akan derelere kimyasal atıklarını boşaltan fabrikalara cezalar kesiliyor."

Mevlüt Uysal, uçaklar aracılığıyla fotoğraf ve görüntü alındığını böylece kirliliğin belgelendiğini, ardından da gerekli cezaların uygulandığını anlatarak, "Uçaklar, kirliliği tespit ettiği anda bunları görüntülüyor. Akabinde deniz araçlarımız devreye girerek kirliliğin yaşandığı bölgeden numune alıyor. Atıkların nereden bırakıldığı, hangi gemiden atıldığı veya dereden geliyorsa hangi dereden nasıl geldiği tespit ediliyor. Bu takipler sonucunda gerekli işlemler yapılıyor. Bu işlemler sadece ceza kesmekten ibaret değildir. Yerine göre değişiyor. Atıkların fabrikalardan geldiği belgelendiğinde ise işletme sahibi arıtma sistemi kurması için uyarılıyor." ifadelerini kullandı.

- Kirletenlere ağır para cezaları kesiliyor

"Denetimlerle ciddi derecede caydırıcılık sağlanıyor" diyen Uysal, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki denizlerimize özellikle deniz araçlarımızdan bundan sonra kirli atıklar bırakılmayacak. Çünkü her sabah birebir anonsumuz her gemi kaptanına ulaşıyor. Bu takibin birinci önceliği suç işleyeni gördüğümüz zaman da gerekli cezayı kesmektir. Bundan af yok. Her durumda ceza uygulanıyor. Şimdiye kadar 56 deniz aracına 1 milyon 425 bin 999 lira ceza kesilmiş vaziyette. Zaten takiplerimiz sadece uçakla olmuyor. Aynı zamanda üç tane deniz teknemiz, 5 adet insansız hava aracımız ve çevre mühendislerinden oluşan 50 personelimiz gece gündüz denetimlerini sürdürüyor."

Marmara ve Karadeniz sahilleri, İstanbul Boğazı kıyılarının ve İSKİ içme suyu havzalarının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen Uysal, "Çevre Koruma Daire Başkanlığımız aracılığıyla birebir bu konuda takipler yapılıyor. Aslolan kirletmemek, kirletmeden sahip çıkmaktır. Çünkü kirletildikten sonra ceza kesilmiş olsa bile onun tekrar temizlenmesi için çok daha büyük maliyetler ödeniyor. İstanbullular olarak bunun en büyük acısını Haliç'te gördük ve yaşadık. Onun için denizlerimizi, çevremizi ve su havzalarımızı kirletmemek, İstanbul adına yapılabilecek en önemli ve en birinci görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Denizlerimizi koruyabilirsek kentimizi, geleceğimiz korumuş oluruz"

Denizlerin kirletilmemesi konusunda çağrıda bulunan Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlarımız tabii şunun bilincinde. İstanbul deniziyle güzel. İstanbul'da da deniz temiz ise güzelliği her zaman korunur. Ama deniz kirlenirse o güzellik kaybolur. Hiç kimsenin 'Benim teknemden atılan bir atıktan ne olacak' demeden denizlerimize sahip çıkması lazım. İstanbul hepimizin. Deniz hepimizin. İstanbul denizsiz yapamaz. İstanbul'daki denizlerimize sahip çıkalım. Denizlerimizi koruyabilirsek kentimizi, kendimiz ve geleceğimizi korumuş oluruz. Onun için hep beraber sahip çıkalım."

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