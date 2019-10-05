İstanbul'un taksicileri turizm konusunda eğitiliyor

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Havalimanı'ndaki taksicilerin İngilizce eğitimi talebi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İstanbul'daki taksi şoförlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve turizm elçisi olabilmeleri için her alanda eğitim ve destek vermeye hazırız." dedi. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'un, dünyada en çok turist ağırlayan şehirler arasında yer aldığını dile getirdi. İstanbul'a gelen turistlerin memnuniyetinin son derece önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Geçen sene İstanbul'a 13 milyon 433 bin turist geldi. Bu seneki hedefimiz, 15 milyonu geride bırakmaktır. 8 aylık verilere baktığımızda, 200 ülkeden yaklaşık 10 milyon turistin geldiğini görüyoruz. Taksiciler, turistlerin en çok karşılaştıkları ve hizmet aldıkları önemli bir meslek grubunu oluşturuyor. Taksicilerimizin, turist ve turizmle olan ilişkisi, hem şehrimizin tanıtımı hem de gelen turistin memnuniyeti açısından son derece önemlidir." diye konuştu.

Coşkun Yılmaz, İstanbul Havalimanı'ndaki taksicilerin turizmde memnuniyet açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kültür ve Turizm Bakanlığımız, bu amaçla İstanbul Havalimanı'nda kültürümüzü, şehrimizi ve tarihimizi, uluslararası ilişkilerimizi, turistlerle münasebeti ve memnuniyeti öne alan bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimin ilk turu tamamlandı. Bu proje, sadece İstanbul Havalimanı'nda değil, tüm İstanbul'da gerçekleştirmek istediğimiz bir eğitim projesidir. İstanbul Havalimanı'nda taksiciler, günde 8 saat şeklinde 8 gün eğitim aldı ve ülkemizin çok önemli isimleri bu eğitime dahil oldu. Büyük bir memnuniyetle karşılaştık. Taksicilerimiz ve bizler çok mutlu olduk, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şoförlerimiz eğitimlere çok ciddi bir ilgi ve katılım gösterdi. Bundan sonra eğitim programımıza Bakanlığımız talimatıyla Sabiha Gökçen Havalimanı, tarihi yarımada, Taksim, Beşiktaş ve Beyoğlu gibi turizm açısından önemli merkezlerde devam edeceğiz. İstanbul Havalimanı'ndaki taksicilerimiz bizden İngilizce eğitimi talep etti, biz de bu talep üzerine çalışıyoruz. İstanbul'daki taksi şoförlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve turizm elçisi olabilmeleri için her alanda eğitim ve destek vermeye hazırız."

- "Başıboş taksilerin gezmemesi gerektiğini düşünüyoruz" İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, yaklaşık bin 700 taksicinin eğitimini başarıyla tamamladığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce taksicilere İngilizce eğitimi de verileceğini dile getiren Can, "Taksicilerimizin kendi derdini anlatacağı ve turistlerin derdini anlayacağı kadar İngilizce öğrenmesini istiyoruz. Burası eğitim için pilot bölge seçilmişti, diğer bölgelerdeki eğitimlerde bittikten sonra İngilizce eğitimi başlayacak fakat henüz net zamanını belirlemedik." diye konuştu. Taksicilerin, "İstanbul Havalimanı Taksicileri Turizm Eğitim Programı"na çok büyük bir motivasyonla katıldığını aktaran Can, şunları kaydetti: "Eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız, imtihana tabi tutulacak ve başarılı olanlara 'Turist Dostu Taksici' logosu verilecek. Bu logo, sertifika alanların turizm eğitimi aldığını belli etmek, dışarıda görüldüğü zaman farkındalık yaratmak ve şoförlerimizin bu konuya daha duyarlı olduğunu gösterecek bir belge niteliğinde olacak. Kooperatif olarak biz, turist-müşteri memnuniyetinde çok hassasız ve kurallara uymayanlara da ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. İstanbul'da başıboş taksilerin gezmemesi gerektiğini düşünüyoruz çünkü en büyük sıkıntı duraklara bağlı olmayan araçlardan kaynaklanıyor. Başıboş taksicilerde denetim yok ve bu nedenle bildiğimiz sorunlar yaşanıyor."

- "Müşteri ayırt etmem" Taksiciliğe 1971'de başlayan Necati Güler, eğitimin İstanbul'daki tüm taksicilere verilmesini arzu ettiğini söyleyerek, işine gösterdiği özeni şu cümlelerle aktardı: "İngilizce eğitimi de verilirse çok mutlu olurum. Ben 48 senedir her sabah tıraşımı olur, kravatımı takar, takım elbisemi giyerim. Şıklığım ve temizliğim için herkes bana teşekkür ediyor ve bütün bunları hanımıma borçluyum. İşimi ve insanlarla konuşmayı çok seviyorum, müşteri ayırt etmem, 7'den 70'e bütün müşteriler benim için birdir. Saygımı ve sevgimi eksik etmem, taksiye binmeden önce iner kapılarını açarım, bunlar beni mutlu ediyor." - "Eğitimlerin geri dönüşü iyi olur" Oyuncu Adem Türker de eğitim projesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun ortaklaşa hareket ettiğini belirterek, "Eğitim alan taksi kooperatifindeki arkadaşlara yönelik bütün derslerin birleşiminden oyunlar hazırladık. Oyun içerisine kendi yaşadıklarımızdan esintiler de koyduk ve taksicilerden 'Biz böyle değiliz, bunları yapmıyoruz.' gibi tepkiler aldık." dedi.