"İstanbul'un tamamına ilişkin bir müracaat söz konusu değil"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum." dedi.

Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavuz, AK Parti ilçe teşkilatının Büyükçekmece'de seçimlerin iptali talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin, "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin bir müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda, bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece teşkilatının, bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek, ilçe ile ilgili seçimlerin iptaline ilişkin bir müracaatta bulunduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Esasen bu usulsüz seçmen kaydıyla ilgili bir soruşturma da yürütülmektedir daha önceden beri. Buna ilişkin tutuklamalar da vardır, İlçe Nüfus Müdürünün tutuklu olduğunu biliyorum. Başka olayın içerisinde olduğu düşünülenlerle ilgili de yürütülen bir soruşturma var. Gerçekten olay önemli bir olay. Bunun üzerinden giderek Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş ve İlçe Seçim Kurulu bu müracaatı reddetmiştir."