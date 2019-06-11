HABER

İstanbul’un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 21:30 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda ile oynayacak A Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul’un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda ile oynayacak A Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul’un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesine Türk bayrağının yansıtılması havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na destek amacıyla Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü gibi önemli noktalara Türk bayrağı yansıtıldı. Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile tarihi Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. Kırmızı beyaza bürünen tarihi simgelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yansıtmayı gören vatandaşlar ve turistler telefonlarına sarılarak, o anları cep telefonlarına kaydederken, hatıra fotoğrafı çekti. Galata Kulesine Türk Bayrağının yansıtılması drone ile havadan görüntülendi. Drone ile kaydedilen görüntülerde İstanbul’un eşsiz manzarası gözler önüne serildi.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı! İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!
Wikileaks editöründen ABD'ye "basın özgürlüğüne saldırı" suçlamasıWikileaks editöründen ABD'ye "basın özgürlüğüne saldırı" suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Hatay'da çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

Çöp konteynerinden çıktı! Görenleri kahretti

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Mogan Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu! Kahreden detay telefonundan çıktı

14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia

Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.