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İstanbul'un tarihi simgeleri milli takıma destek için kırmızı-beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

AVRUPA Futbol Şampiyonası elemeleri maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü.

Murat DELİKLİTAŞ- Ali AKSOYER- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Hüseyin COŞKUN- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)-AVRUPA Futbol Şampiyonası elemeleri maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek için aralarında Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de olduğu İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz ışıklandırdı. Köprüler kırmızı-beyaz renklere bürünürken, Galata Kulesi'ne ise Türk Bayrağı yansıtıldı.

(FOTOĞRAF)

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