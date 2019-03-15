İstanbul'un tüm ilçelerine Oyuncak Kütüphanesi

Bu seçimde kadınlara her zamankinden daha fazla güvendiğini aktaran Yıldırım, 1 Nisan'dan itibaren ülke için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Yıldırım, "AK Parti kurulduğundan beri milletimizi kucaklayan bir gönül hareketi olduysa bunda AK Kadınlar'ın çok büyük payı var." dedi.

Hem Kağıthane'de hem İstanbul'da çocuklar için güzel işler yapacaklarına işaret eden Yıldırım, "Yavrularımız için çok güzel işler yapacağız. Gelişmiş ülkelerde çocukların sosyal, fiziksel, psikolojik gelişimi için oyuncak kütüphaneleri var. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamına, yavrularımız için oyuncak kütüphaneleri kuracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bol ve çeşit çeşit oyuncakla çocuklar sıkılmadan oynayacak, aileler de büyük bir masraftan kurtulacak." diye konuştu.

- "(Dene-yap) atölyeleri kuracağız"

İstanbul'un her ilçesine yine çocuklar için "dene-yap" atölyeleri kuracaklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çocuklar bilim ve teknik becerilerini burada geliştirecek. Minik yavrularına bakmak zorunda olduğu için iş hayatından uzak kalan hanım kardeşlerim üzülmesin, sizi de düşündük. Şimdi benim Emine bacım çocuğunu bize emanet edip işine huzurla gidebilecek. Çünkü yaşadığı mahalleye bir çocuk yuvası açacağız. Kadınlarımızın çocuklarını güvenle teslim edeceği okul öncesi eğitim veren yuvaları, bütün mahallelerde gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'un 300 mahallesinde 955 kreş açacağız. Fatma kardeşim de el emeği göz nuru ürünleri varsa bunları değerlendireceğiz. Belediye olarak satılması için yardım edeceğiz."

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan katılımcılarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

