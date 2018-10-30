İstanbul’un Üçüncü Havalimanı Açıldı ama İtirazlar Sürüyor 

Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanlarından birine dönüşecek olan İstanbul’un yeni havalimanının resmi açılışı, Cumhuriyet’in 95’inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta uzun zamandır ismi üzerine yapılan spekülasyonlara son verdi ve yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro olan havalimanın ismini İstanbul olarak açıkladı. Erdoğan: “Hazine garantisi yok” Cumhurbaşkanı, 2013 yılında düzenlenen ihaleyi aldıktan sonra inşaatı gerçekleştiren (Cengiz, Kolin, Limak, Mapa, Kalyon IGA şirketinin kurduğu) IGA şirketinin 25 yılda toplam 22 milyar 152 milyon Euro kira ödeyeceğini açıkladı. Erdoğan, “Bu projenin finansmanında herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. Sadece toplam bütçe içerisinde sembolik bir rakamı ifade eden ve projenin işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak üzere 342 milyon avro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir” dedi.

“Sözleşmede vaat edilen yolcu trafiğine ulaşılmadığı bütçede kara delik oluşacak” Ancak garantiler konusunda bazı itirazlar var. Amerika’nın Sesi’ne konuşan iktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez, “Dış hat yolcu başına verilen 20 Euro garanti dışında. Dıştan gelip dışa giden yolcu için 5 Euro, iç hat yolcusu için de 3 Euro’luk garantiler var. Bu trafiğe ulaşılmadığı taktirde Türkiye merkez bütçesi üstünde kara delik oluşturacaktır. Ayrıca para bulmada dış finansman temin edilememiştir. Dış kaynaklar projeyi yeterince rantabl ve sağlam görmemiştir. Bu dış finansmanı içeriden temin etmek zorunlu hale gelmiştir. Erdoğan inisiyatif kullanarak kamu bankalara bunu finanse etmesini istemiştir. Devlet hava meydanları taraf olarak masaya oturmuştur. 5.2 milyar dolar dış finansman kullanılmıştır. Bankalara eğer üstlenici firma, krediyi geri çevirmede güçlüğe girerse devletin bu borcu üstleneceği garanti edilmiştir. Devlet garantör olmuştur. Bir kere sözleşmede böyle bir şey yok” dedi. Akşener: “Kot oranlarıyla oynanarak müteahhitlere milyar Euro avanta sağlandı”

Bugün Meclis Grubu’nda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de daha önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun dile getirmiş olduğu usulsüzlük iddialarını yineledi. Böyle bir inşaata karşı olmadıklarını söyleyen Akşener, “Ancak her aşa haram katma hastalığını, üçüncü havalimanında da, açıkça görüyoruz. Bu inşaat, benzerlerinden çok daha pahalıya yapıldı. Bakın, daha işin başında, ihalenin şartnamesi değişti. Kot oranlarıyla oynanarak, müteahhitlere, milyar Euro avanta sağlandı. Bir kuruş yatırmadan aldıkları ihalede, teminat bile vermediler. Teminatı, milletin parası üzerinden, devlet verdi. Yıllık 1 milyar avro ödemeleri gerekiyordu. Onu da yapmadılar. Hatta, 3 yıllık ödemeyi de, 25 yıl sonraya ertelediler” dedi. Kuzey Ormanları Savunması: “Kuzey Ormanları ekosistemi parçalandı” Yalnız ekonomik çerçevede değil, yeni havalimanının çevresel etkileri hakkında da itirazlar sürüyor. İstanbul’un Karadeniz kıyılarında bulunan Kuzey Ormanları’nı bozduğu gerekçesiyle 3’üncü köprü ve bağlantı yolları ile birlikte yeni havalimanının yapılmasına da karşı çıkan Kuzey Ormanları Savunması, bu mega inşaatların kentin akciğerlerine büyük zarar verdiği iddiasında.