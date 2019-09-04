İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

\u0130stanbul\u2019un \u00dcmraniye il\u00e7esi TEM Otoyolu \u00c7avu\u015fba\u015f\u0131 mevkisinde \u00f6zel halk otob\u00fcs\u00fc alev alev yand\u0131. Yang\u0131n itfaiye taraf\u0131ndan s\u00f6nd\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, olayda \u00f6len yada yaralanan olmad\u0131.PARTNERReynmen olay yaratt\u0131! \u00d6yle bir payla\u015f\u0131m yapt\u0131 ki...Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 babas\u0131n\u0131 pompal\u0131 t\u00fcfekle \u00f6ld\u00fcrd\u00fcCinayet zanl\u0131lar\u0131n\u0131n evi kundakland\u0131
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