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İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 22:47 | Son Güncelleme

İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde özel halk otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

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