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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 05:18 | Son Güncelleme

Kirazlıtepe Mahallesi'nde yangın çıkan villada hasar oluştu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar ilçesinde yangın çıkan boğazı gören villada hasar meydana geldi.

Kirazlıtepe Mahallesi Dar Sokak’ta bir villada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Villada yaşayanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, villanın çatı kısmında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Maddi hasarın oluştuğu villadaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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boğaz Üsküdar villa yangın

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