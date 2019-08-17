İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesinde görev yapan "yangın gözlemcileri", kentin kuzey ormanlarında meydana gelebilecek olası yangınlara karşı 7 gün, 24 saat gözetleme yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 2017 Ocak'ta yapımı tamamlanarak hizmete alınan 32 metre uzunluğundaki Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesinde, yangınla mücadele çalışmaları yaz aylarında artırılarak devam ediyor. Kulede görev yapan "yangın gözlemcileri", kuzey ormanlarında meydana gelebilecek olası yangınlara karşı 7/24 görev başında. Ayrıca, termal ve normal kameralar ile internet bağlantısı aracılığıyla da müdürlüğün Maslak'taki Yangın Koordinasyon Merkezinden kuzey ormanları 360 derece görüntüleniyor. Teleskopla gözlem yapan görevlilerin tespit ettiği yangınlara, en yakın yangın söndürme ekibi hızlıca yönlendiriliyor. Yangın riski yüksek olan mıntıkalarda ise orman itfaiye ve ilk müdahale araçları hazır bekletiliyor.

Yangın söndürme çalışmalarında, 25 arazöz ve 12 ilk müdahale olmak üzere 37 yangın söndürme ekibi ve bu ekiplerde 240 yangın söndürme işçisi ile 80 teknik eleman görev alıyor. Öte yandan, çalışmalarda drone, termal kameralar ile gözetleme, araç takip sistemleri gibi son teknoloji cihazlar da etkin şekilde kullanılıyor. - "Yangına hızlı ve etkin müdahale sağlıyoruz" İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da çıkan orman yangınlarının yüzde 87'sinin insanların ihmalleri ve dikkatsizliklerinden kaynaklandığını belirtti. Yangınların bir kısmının da yıldırım gibi doğal nedenlerden çıktığına işaret eden Ateş, şöyle konuştu: "Sarıyer Yangın Gözetleme Kulemiz, kuzey ormanlarının önemli bir kısmını gözetliyor. Burada 3 personelimiz 7 gün, 24 saat gözetleme yapıyor. Telsiz ve telefon imkanlarımız var. Hızlıca sayısal telsiz sistemiyle en yakın koordinasyon merkezimize duman gördüklerini ve tahmini mevkisini bildiriyorlar. Oraya hızlıca en yakın ekibimizi sevk ediyoruz. Yangına hızlı ve etkin müdahale sağlıyoruz."

Ateş, İstanbul genelinde 15 sabit yangın gözetleme kulesi olduğunu, görevli personelin yanı sıra kameralarla da gözetleme yaptıklarını vurguladı. Ayrıca kameralarla donatılan 8 mobil kulenin bulunduğuna işaret eden Ateş, "Bu şekilde yangınları erken haber almak için ormanlarımızı internet üzerinden teknolojik tüm verileri kullanarak termal kameralarla 7 gün, 24 saat gözetliyoruz. Çünkü yangınlarda en önemli şey erken haber alıp erken müdahale etmek ve büyümeden yangını söndürebilmek. Ağaçların zarar görmesini ve tabiatın tahrip olmasını önlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. - "Orman yangınına müdahale süresi 8,37 dakika" Orman yangınlarına müdahale süresine ilişkin bilgi veren Ateş, "Türkiye genelinde orman yangınlarına müdahale 12 dakikaya kadar düştü. Bunu yapacağımız teknolojik gelişmeler ve yatırımlarla 2023 yılında 8 dakikaya kadar düşürmeyi hedefliyoruz. İstanbul'da ise bu süre 8,37 dakika." dedi. İstanbul Orman Bölge Müdürü Ateş, yangınlara erken müdahalenin önemini vurgulayarak, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Öncelikle ormanlarımızda piknik yapan vatandaşlarımızın özellikle çamlık alanlarda ve rüzgarlı havalarda ateş yakmamaları, kesinlikle söndürülmemiş sigara izmaritlerini yere atmamaları, piknik yaptıktan sonra ateşlerini söndürdükten emin olarak oradan ayrılmaları gerekiyor. Herhangi bir yangın durumunda tüm duyarlı vatandaşlarımızın 'Alo 177' ücretsiz orman yangın ihbar hattımıza en kısa sürede bildirerek, hızlı ve erken müdahalemize imkan vermelerini istiyoruz." - "Ülkemizin ormanlarını gelecek kuşaklara aktarabiliriz" Türkiye'nin yangınla mücadelede Akdeniz'e komşu olan ülkeler içinde en ileri düzeyde olduğunun altını çizen Ateş, "Yangına erken müdahale, gözetleme sistemleri, kara ve hava araçlarını etkin kullanma gücümüzü son yıllarda çok arttırdık. Bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bu çabalarımız devam ediyor. Tabii teknoloji ve gelişmelerde sınır yok. Her gün oluşan yenilikleri, teknolojik gelişmeleri takip ederek daha hızlı ve etkin olmaya, çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.