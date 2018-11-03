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İstanbul'un yeni Valisi'den ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 21:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, Gaziantep'ten İstanbul'a geldi.

Enver ALAS - İSTANBUL/(DHA)-İSTANBUL Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, Gaziantep'ten İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan İstanbul'un yeni Valisi, ayağının tozuyla ilk açıklamasını da yaptı. Vali Yerlikaya, "Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Gaziantep Valiliği'nden İstanbul Valiliği'ne atanan Ali Yerlikaya, THY'nin tarifeli uçağıyla Gaziantep'ten eşi Hatice Nur ve oğlu Emir Yerlikaya ile birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul'un yeni Valisi Yerlikaya, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda başta İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş olmak üzere İstanbul Vali Yardımcıları ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

VIP Salonunda kısa bir süre dinlenen Vali Yerlikaya daha sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Yerlikaya, "Öncelikle tensiplerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. Bu güvene layık olmak için eşim Hatice Nur Hanım, hep birlikte gecemiz gücümüz, bu aziz şehir için çalışmak olacak" dedi.

"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"

Kendisini karşılamaya gelen protokole teşekkürlerini de sunan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Her fırsatta şehrimizin her konusunu, şehrimizle beraber istişare ederek ve şehrimizin en razı olacağı şekilde çözmek için gayret göstereceğiz. Gazi şehrinde selamını getirdim. 4 yıla yakın bir zamandır gazi şehrin evlatlarıyla beraber güzel hizmetler yaptık. İstanbul'a atanmamızda gazi şehrimizin, ailemizin üzerinde büyük hakları var. Ama onlarla birlikte bu onuru yaşarken, bugün bismilllah dedik. Uzunca bir yolculuktan sonra yeni geldik. Göreve yarın sabah başlayacağız. Her şey güzel olacak. Bizim sadrımız, gönlümüz geniş. Herkesi kucaklayacağız. İnşallah İstanbul için güzel olan her şeyi yaşayacağız."

Ali Yerlikaya, daha sonra ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.

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