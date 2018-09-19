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İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerinin yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

Bodrum sahilinde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 1 kişi daha tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 1 kişi daha tutuklandı.

Bodrum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen ve İstanköy Adası'na (Kos) kaçmaya çalışırken gözaltına alınan N.T''nin de emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ile Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi Ali Hoca Burnu mevkisinde ortaklaşa operasyon düzenlemiş, operasyonda yasa dışı yollardan İstanköy Adası'na kaçmaya çalıştıkları belirlenen, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen 7 kişi yakalanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.T, A.T. ve N.O. tutuklanmış, Ö.A, S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden biri ise serbest bırakılmıştı.

Sahilde kendilerini İstanköy'e götürecek tekneyi bekledikleri tespit edilen şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para bulunduğu öğrenilmişti. Zanlıların, eski akademisyen ve milli eğitim personeli oldukları, FETÖ/PDY üyeliğinden meslekten ihraç edildikleri ve bazıları hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum FETÖ Muğla operasyon

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