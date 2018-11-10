"İstasyon" tiyatro izleyicisiyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu'nca sahnelenen Olexandr Viter'in yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği "İstasyon" oyununun galası gerçekleştirildi.

Üsküdar Stüdyo Sahnesi'ndeki galaya sanat camiasından isimlerin yanı sıra oyunun ekibi ve tiyatroseverler katıldı.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Ali Atilla Şendil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklara geçen sezon başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İstasyon çok ilginç bir oyun çünkü bu istasyonun nerede olduğu belli değil. Bu istasyon zaman ve mekanın ötesinde. Bu istasyonda insanlar kendi içlerinde sahip oldukları gücün ve bilgeliğin farkına varmakla ilgili bir tartışma içine giriyorlar. Bu gücün ve içimizde var olan bilgeliğin ortaya çıkarılması meselesi kadınlar üzerinden anlatılıyor."

Asıl hikayenin oyun bittikten sonra başladığını dile getiren Şendil, "Seyirci buradan çıktıktan sonra kendi sıkışmışlıkları içinde, kendi içindeki gücü ve bilge tarafı buluyor." diye konuştu.

"İstasyon"un sezon boyunca seyirciyle buluşacağını hatırlatan Şendil, "Salonlarımızın kapısı ardına kadar herkese açık. Bu sene çok değişik, çok ilginç oyunlarla bir araya geliyoruz. Geçen senenin sonunda başladığımız 7'den 70'e herkese hitap eden aile oyunlarıyla perdelerimizi açtık. Bu sezon da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.