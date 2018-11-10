HABER

"İstasyon" tiyatro izleyicisiyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nca sahnelenen Olexandr Viter'in yazdığı oyunun galası yapıldı - İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Ali Atilla Şendil: - "İstasyon çok ilginç bir oyun, çünkü bu istasyonun nerede olduğu belli değil. Bu istasyon zaman ve mekanın ötesinde. Bu istasyonda insanlar kendi içlerinde sahip oldukları gücün ve bilgeliğin farkına varmakla ilgili bir tartışma içine giriyorlar" - "Seyirci buradan çıktıktan sonra kendi sıkışmışlıkları içinde, kendi içindeki gücü ve bilge tarafı buluyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu'nca sahnelenen Olexandr Viter'in yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği "İstasyon" oyununun galası gerçekleştirildi.

Üsküdar Stüdyo Sahnesi'ndeki galaya sanat camiasından isimlerin yanı sıra oyunun ekibi ve tiyatroseverler katıldı.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Ali Atilla Şendil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklara geçen sezon başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İstasyon çok ilginç bir oyun çünkü bu istasyonun nerede olduğu belli değil. Bu istasyon zaman ve mekanın ötesinde. Bu istasyonda insanlar kendi içlerinde sahip oldukları gücün ve bilgeliğin farkına varmakla ilgili bir tartışma içine giriyorlar. Bu gücün ve içimizde var olan bilgeliğin ortaya çıkarılması meselesi kadınlar üzerinden anlatılıyor."

Asıl hikayenin oyun bittikten sonra başladığını dile getiren Şendil, "Seyirci buradan çıktıktan sonra kendi sıkışmışlıkları içinde, kendi içindeki gücü ve bilge tarafı buluyor." diye konuştu.

"İstasyon"un sezon boyunca seyirciyle buluşacağını hatırlatan Şendil, "Salonlarımızın kapısı ardına kadar herkese açık. Bu sene çok değişik, çok ilginç oyunlarla bir araya geliyoruz. Geçen senenin sonunda başladığımız 7'den 70'e herkese hitap eden aile oyunlarıyla perdelerimizi açtık. Bu sezon da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şendil, oyunların saatlerinde, aileler için bazı değişiklikler yaptıklarını belirterek, "İnsanlar çocuklarıyla beraber gelip oyunları seyretsinler, keyif alsınlar ve evlerine vakitlice geri dönsünler. Çocuklarının uyku saatlerini çalmadan gelip oyunları izleyebilsinler." dedi.

- "İstasyon" oyunu

Ukraynalı Olexandr Viter'in yazdığı, Ali Atilla Şendil'in yönettiği "İstasyon" oyununun çevirisini Senem Cevher, dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen üstlendi.

Yolu "İstasyon"a düşen üç kadının zamanla bu mekanın mutlu esirleri haline gelmesini konu alan oyunda, Tanya rolünü Gamze Yapar Şendil, Olga'yı Berrin Akhasanoğlu, İrina'yı ise Zeynep Alper oynuyor.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Marmaris'te Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendiMarmaris'te Atatürk'ü bilimle anlama etkinliği düzenlendi
Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Atilla Şendil İstanbul Devlet Tiyatroları istasyon Üsküdar Stüdyo Sahnesi

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Şehit evinde yürek burkan yazı! 4 ay önce nişanlanmıştı

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem (Kandilli son depremler)

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

3 çocuk annesi, 2 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldü

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Bin 810 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.