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  4. İstasyona dalan tır faciaya yol açıyordu

İstasyona dalan tır faciaya yol açıyordu

02.03.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda, akaryakıt istasyonuna dalıp pompaya çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 3 gün önce Sakarya-Bilecik D-650 karayolunun Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Uğur A. idaresindeki 42 DTB 254 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak akaryakıt istasyonuna dalmıştı. Çekici bölümü ters dönen araç, sürüklenerek istasyondaki pompaya şiddetli bir şekilde çarptı. Yakıt dolu pompanın bu anda alev alıp yanmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza sonucu yaralanan tır şoförü Uğur A. 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tırın metrelerce sürüklenerek büyük bir şiddetle pompaya çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle istasyonda adeta deprem etkisi oluştuğu görülüyor.

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