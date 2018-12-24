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İstatistikleri düşüren hırsızlık operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 13:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da polisin düzenlediği operasyonda 61 ev ve işyerine girerek yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.  İstatistiklere göre İstanbul'da günde ortalama 70 dolayında olan hırsızlık sayısının operasyonun ardından 30'un altına indiği belirtildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da polisin düzenlediği operasyonda 61 ev ve işyerine girerek yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı. İstatistiklere göre İstanbul'da günde ortalama 70 dolayında olan hırsızlık sayısının operasyonun ardından 30'un altına indiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda" diye bağırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 21 Aralık 2018 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Biri Mardin'de 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ele başılığını Şükrü L.(24)'ün yaptığı 16 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Şüphelilerin sorgusu Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Polisin yaptığı soruşturma sonucu şüphelilerin özellikle lüks sitelere sabaha karşı 04.00-06.00 saatleri arasında hırsızlık amacıyla girdikleri öğrenildi. 3-4 kişilik gruplar halinde çalışan çete üyelerinin kapı kilitlerini kırarak açtıktan sonra evlere girdikleri televizyon, elektronik eşyalar, bilgisayarın yanı sıra buldukları ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar arasında scoterların bile olduğu belirtildi..

61 ADRESTEN 5 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 61 ev ve işyerine girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarları ile 11 otomobil çaldıkları belirlendi. Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı otomobiller sahiplerine teslim edildi.Şüphelilerin hırsızlıklar sırasında toplamda 5 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi..

İSTATİSTİKLER DÜŞTÜ

Öte yandan operasyonun ardından emniyet müdürlüğü hırsızlık istatistiklerinde büyük bir düşüş yaşandığı öğrenildi. Operasyonun yapıldığı 21 Aralık tarihinden önce ortalama 70 civarında olan ev hırsızlığı sayısının 22 Aralık tarihinden itibaren ortalama olarak 30'un altına indiği belirtildi.

"AKLIM YAPAMADIKLARIMDA" DİYE BAĞIRDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerle adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle ilgili hazırlanan 45 dosya klasöründen oluşan belgeler 6 polis tarafından taşındı. Adliyeye götürülen şüphelilerden biri "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda" diye bağırdı.

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