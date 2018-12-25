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İstatistikleri düşüren hırsızlık operasyonunda 15 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 13:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL Hırsızlık polisinin düzenlediği operasyonda 61 ev ve işyerine girerek yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.

Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Hırsızlık polisinin düzenlediği operasyonda 61 ev ve işyerine girerek yaklaşık 5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı. İstatistiklere göre İstanbul'da günde ortalama 70 dolayında olan hırsızlık sayısının operasyonun ardından 30'un altına indiği belirtilmişti. Adliyeye sevkedilen 16 hırsızdan 15'i tutuklandı, 1'ine ise ev hapsi verildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 21 Aralık 2018 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Biri Mardin'de 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ele başılığını Şükrü L.(24)'ün yaptığı 16 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi.

SABAHA KARŞI GİRİYORLARDI
Polisin yaptığı soruşturma sonucu şüphelilerin özellikle lüks sitelere sabaha karşı 04.00-06.00 saatleri arasında hırsızlık amacıyla girdikleri öğrenildi. 3-4 kişilik gruplar halinde çalışan çete üyelerinin kapı kilitlerini kırarak açtıktan sonra evlere girdikleri televizyon, elektronik eşyalar, bilgisayarın yanı sıra buldukları ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları öğrenildi.

15 TUTUKLAMA 1 EV HAPSİ
Şu ana kadar 61 ev ve işyerine girerek hırsızlık yapan çetenin, evden aldıkları araç anahtarlarıyla da 11 otomobili çaldıkları da belirlenmişti. 5 milyon TL'lik vurgun yapan çete elemanlarından 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birine ise ev hapsi verildi.

İSTATİSTİKLER DÜŞTÜ
Öte yandan operasyonun ardından emniyet müdürlüğü hırsızlık istatistiklerinde büyük bir düşüş yaşandığını belirtilerek, 21 Aralık tarihinden önce ortalama 70 civarında olan ev hırsızlığı sayısının 22 Aralık tarihinden itibaren ortalama olarak 30'un altına indiğine bildirilmişti.

Adliyeye götürülen şüphelilerden biri "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda" diye bağırmıştı.

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